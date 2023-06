Iván Martínez no seguirá en Alicante. Quiere volar. El joven canterano del Osasuna se reservó en su contrato con el Hércules la posibilidad de rescindir unilateralmente su vínculo de más de un año como blanquiazul en caso de no cumplir una serie de objetivos personales. El paso por Castellón, donde fue suplente desde el primer día, le llevó a tomar esa medida preventiva para no quedarse varado en un club en el que no se le valora como titular.

Máxima competencia en la portería del Hércules La excelente temporada de Carlos Abad, el único jugador de la plantilla por encima de su caché este curso, y su consiguiente acuerdo de renovación, sellado el pasado martes, han acabado de convencer al meta soriano de que lo mejor para él es dejar Alicante porque no está, pese a su juventud, dispuesto a pasarse una tercera campaña relegado a la condición de suplente desde el primer minuto. Toscano, atrapado en el vacío La confianza de los técnicos en el cancerbero a Ágreda es absoluta. De hecho, ya en enero, coincidiendo con el mercado de enero, cuando el exportero de Osasuna planteó amistosamente la opción de salir antes del cierre de la ventana de fichajes, se le propuso una revisión de su ficha al alza y rechazó siquiera estudiarla. Finalmente se quedó, pero lo hizo convencido de que si su situación no variaba diametralmente, saldría en junio. LAS CIFRAS 21 AÑOS Cumplió el pasado mes de febrero, es un valor sub-23 ► El soriano ya recibió una oferta para seguir en enero, pero también la rechazó. 3 PARTIDOS Ha jugado en toda la temporada, 2 en Liga y 1 en Copa ► El canterano de Osasuna, que salió con la carta de libertad de Pamplona, ha jugado solo 13 partidos en dos años. 5 GOLES Ha encajado en 300 minutos que defendiendo la portería ► Recibió el tanto que firmó el Saguntino en la penúltima jornada y los 4 que marcó La Nucía en la eliminatoria de Copa.

El Hércules veía en él un talento joven con mucho mercado futuro para una posible venta, un activo, por eso se esforzó en retenerlo tal y como hizo con César Moreno, pero la situación del meta es muy distinta de la del exfranjiverde, fijo para Lolo Escobar desde que se hizo cargo del equipo. Después, sin saber si la negociación con Abad acabaría bien, la secretaría técnica volvió a mostrarle a Iván Martínez el deseo de la propiedad de que siguiera en el equipo en mejores condiciones si era su deseo, pero el soriano no varió su discurso: solo aceptaría seguir si era para tener opciones reales de jugar cada domingo. Una vez cristalizó el acuerdo con el futbolista del Puerto de la Cruz, el canterano de Osasuna, internacional por España en las categorías inferiores, con 21 años cumplidos en febrero, seguirá con su carrera fuera del José Rico Pérez. Necesita desarrollar su talento, tener confianza, sentirse futbolista profesional, y está convencido de que ser suplente en la cuarta categoría nacional no se lo va a proporcionar. El canterano del Osasuna no está dispuesto a pasarse un tercer año siendo suplente y por eso ya ha comunicado que no continuará en el equipo pese al interés por mejorarle el contrato Hace dos veranos, en una coyuntura casi idéntica, Adrián López planteó ese mismo ultimátum a Carmelo del Pozo. Entonces era Ismael Falcón quien se interponía entre él y la titularidad. El entonces capitán se marchó sin acuerdo de continuidad y el joven catalán acabó adueñándose del dorsal uno y haciéndose indiscutible balo los palos tras ganarle la competencia a Jesús Fernández. Iván Martínez, «intuitivo, rápido y valiente» Con Iván Martínez el Hércules se queda sin un sub-23 de garantías ahora que ya no podrán disponer de esa condición ni César Moreno, ni Nico Espinosa, ni Jean Paul ni Salah, todos con contrato en vigor. Tres partidos ha disputado esta temporada, 1 de Copa del Rey, al principio de la temporada, y dos de Liga justo al final. Cinco goles encajados en 300 minutos, cuatro de una tacada en el duelo copero con La Nucía, que se fue a la prórroga. El otro se lo hizo el Saguntino el día en que se aseguró la permanencia gracias, en gran parte, a su buena actuación en la portería.