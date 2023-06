El Hércules avanza lentamente en la configuración de la plantilla pero con tiempo más que suficiente para tomar decisiones meditadas y formar un equipo que luche por el ascenso. La comisión técnica que encabeza Paco Peña tiene muchos interrogantes que resolver en el nuevo proyecto, como la posible cesión de Jean Paul o de Sergi Molina, renovado recientemente por el conjunto blanquiazul. No hay nada claro en el futuro de ambos futbolistas aunque tienen contrato en vigor, por lo que de momento están citados para el inicio de la pretemporada el 20 de julio.

Resolver la situación de los jugadores es importante porque solo 16 futbolistas tendrán licencia sénior y es fundamental no errar como la pasada temporada en la elección de los protagonistas. El club no quiere, por tanto, precipitarse en la toma de decisiones y cualquier movimiento debe ser muy meditado en la comisión técnica.

Las dudas también aparecen en cuanto al intento de renovación de Roger Riera. El club llegó a un acuerdo total con el defensa catalán por las mismas cantidades de la pasada temporada, pero el contrato no llega firmado. A medida que pasa el tiempo las posibilidades de que el central renueve en el Hércules son cada vez más complicadas, por lo que el club comienza a sondear el mercado en busca de alguien con el mismo perfil que el jugador formado en la cantera del Barcelona.

Los interrogantes también aparecen en torno a Míchel Herrero.Aunque su continuidad no peligra en el Hércules, el club sí le ha pedido que inicien una negociación para que el jugador se rebaje la ficha, que ahora mismo es la más alta de la plantilla.

Las dudas son muchas en la dirección deportiva. No se ve el momento de hacerle una oferta a Diego Jiménez y a Raúl Ruiz. El club espera a ver cómo van encajando las piezas en la plantilla para más adelante ver si es necesario contar con ellos o no. Ahora mismo no hay nada claro y sí un compás de espera mientras fructifican las negociaciones con varios jugadores. En función de ello, tomarán las decisiones oportunas. El club quiere tener este año sumo cuidado con la defensa después del desastre de la pasada temporada en esa demarcación, por lo que está dedicando muchas horas de trabajo a encontrar las piezas idóneas atrás.

Tras la renovación de Carlos Abad y los fichajes de Roger Colomina y Carlos de la Nava no ha vuelto a haber más movimientos en el equipo aunque el club ha presentado varias ofertas por jugadores y está a la espera de las respuestas.

La entidad ha marcado una reducción de sueldos para esta temporada, por lo que no está proponiendo grandes cantidades ni contratos largos pero sí ingresos por objetivos particulares y de equipo.

El club quiere dejar la plantilla prácticamente cerrada en un mes para comenzar la pretemporada. Serán unas 13 ó 14 caras nuevas las que presentará el equipo de cara a la nueva temporada. La enésima revolución en un Hércules que seguirá en la cuarta categoría del fútbol español tras una nueva decepción.

De momento, Lolo Escobar y Paco Peña aguardan a jugadores importantes que marquen la diferencia en la categoría. El miedo a fallar ralentiza los movimientos en el nuevo proyecto herculano que comenzará a andar en poco más de un mes.