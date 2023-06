Debería seguir un año más. Existe el convencimiento dentro del Hércules de que así será, pero la demora en la respuesta de Roger Riera a la oferta de renovación realizada hace más de 20 días está despertando ciertos recelos en el seno de la entidad, que empieza a no tener tan claro que el deseo del jugador sea el de continuar dentro del proyecto, al menos no como opción prioritaria.

Las conversaciones mantenidas entre las distintas partes desde el inicio daban a entender que no había problema, que las condiciones del contrato eran del agrado del central barcelonés y que la falta de respuesta afirmativa se debía, básicamente, a que el futbolista se encontraba de vacaciones fuera de Alicante, en el extranjero.

Una vez de regreso en España, el documento del contrato redactado en poder de la oficina de representación de Riera continuaba sin ser devuelto con la firma del zaguero catalán estampada en el mismo. A grandes rasgos, aceptaba mantener el mismo estatus salarial que tenía en el vestuario tras ser rescatado para la causa una vez cerrado el mercado de fichajes estival descartado por el Andorra, que le rescindió el último día hábil para poder hacerlo por no considerarle útil para el proyecto en Segunda División. Se incorporó al Hércules en la jornada 2 con su sueldo de Primera RFEF.

3 SEMANAS Sin que el central haya respondido a la oferta del Hércules ► El defensor va camino del mes con la propuesta en su poder, pero, de momento, no ha dicho ni que sí ni que no abiertamente.

El rendimiento ofrecido, a la altura de su generoso caché en la cuarta categoría, llevó a la comisión deportiva a apostar por él para seguir liderando la zaga por delante del otro gran baluarte en la contención, Carlos Abad. El portero apenas tardó en responder afirmativamente. En su caso, en diez días se rubricó la operación. Pero Riera no lo tiene tan claro como dejó entrever o, al menos, no le urge tanto tener clarificado su futuro como al guardameta canario.

El central diestro, el futbolista de campo con más minutos esta última temporada en el Hércules, autor de 5 goles, su tope profesional, sabe que tiene la espalda cubierta porque le han hecho ver usando varias vías que están dispuestos a esperarle... aunque no indefinidamente. Camino del mes sin respuesta y sin acuerdo formal, la paciencia de los responsables de la confección del plantel está cerca de colmarse.

La dirección deportiva y la propiedad no quieren tener que maniobrar de urgencia en un puesto fundamental para el devenir de una temporada que se presume muy dura desde el primer minuto porque es la tercera seguida en el cuarto peldaño del balompié nacional y la siguiente a la más calamitosa en el siglo de vida del club. La secretaría técnica y el entrenador confían en que todo se resuelva favorablemente, pero Roger Riera parece decidido a no cerrarse puertas de vestuarios de superior categoría porque su agencia está moviéndose para que así sea, aunque la parálisis que experimenta el mercado no contribuye a dinamizar el proceso.

La de Riera no es la única respuesta afirmativa que aguarda el Hércules, también tiene la espera de que el lateral ghanés de 24 años Kingsley Fobi se decante por la oferta blanquiazul para ocupar el flanco diestro de la zaga. También esta comunicación establecida se está dilatando, básicamente, porque en Primera RFEF siguen abiertas muchas puertas... la mayoría.