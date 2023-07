El futuro de Lolo Escobar continúa en suspenso y se prolonga el culebrón. El técnico sigue formando parte del club a falta de firmar la rescisión de su contrato, pero la entidad blanquiazul no tiene prisa teniendo ya cerrado un acuerdo con Rubén Torrecilla para hacerse cargo del banquillo. El Hércules no está dispuesto a dejarlo marchar sin obtener una compensación económica y mientras tanto el Algeciras está a la espera e incluso comienza a valorar otras opciones por si se sigue demorando la situación. El conjunto blanquiazul no tiene intención de dejar salir a Escobar de forma gratuita al considerarlo un acto de traición y quiere aprovecharse de la urgencia del entrenador por si el Algeciras decidiera mirar hacia otro lado del mercado. Mientras tanto, Torrecilla espera ansioso el momento de ser anunciado como nuevo entrenador del club para poder continuar con la planificación deportiva de cara a una temporada que ya comienza con sobresaltos.

El conflicto entre el Hércules y Lolo Escobar se ha vuelto una partida de ajedrez en el que ambas partes tratan de mantener la calma y tomar decisiones estratégicas. Por un lado, el club alicantino solo contempla recibir una compensación por la salida de su entrenador, quien ha expresado su deseo de abandonar el equipo al no soportar la presión el entorno blanquiazul. El Hércules está dispuesto a jugar con el factor tiempo y poner a prueba las ansias del Algeciras por contar con el entrenador. El Hércules elige a Torrecilla para sustituir a Lolo Escobar El Hércules no ha dejado espacio para la improvisación y enseguida llegó a un acuerdo con Torrecilla en una negociación sin complicaciones importantes. El técnico nacido en Palencia dirigió la pasada temporada al Castellón, en Primera Federación, y fue destituido cuando el equipo era segundo en la clasificación. Con anterioridad dirigió al filial del Granada durante tres temporadas y, de forma ocasional, al primer equipo durante algunas jornadas. Mientras tanto, los aficionados del Hércules siguen expectantes ante los movimientos en el banquillo a falta de dos semanas para que comience la pretemporada, una fecha que marcó el propio Escobar. La incertidumbre y las especulaciones inundan las redes sociales. Todos esperan ansiosos una resolución que ponga fin a esta situación y permita al club enfocarse en la planificación de la temporada y en asegurar un buen equipo para luchar por el ascenso. La traición de Lolo Escobar imposibilita una salida amistosa del Hércules De momento el Hércules solo ha realizado cinco incorporaciones (Josema Gómez, Marcos Mendes, Alfonso Candelas, Carlos de la Nava y Roger Colomina) además de las renovaciones de Sergio Molina y Carlos Abad, con lo que todavía tiene que realizar cerca de una decena de incorporaciones. La pretemporada arranca el día 20 con las pruebas físicas y médicas para empezar el trabajo el día 24. Así lo tenía programado Lolo Escobar. Torrecilla, que vendrá con su cuerpo técnico, debe ratificar esos planes o realiza alguna variación. Mucho trabajo todavía por hacer en cuanto la planificación deportiva, que ha sufrido un parón importante con la espantada del técnico del Don Benito. Una vez vuelva todo a su cauce, el club espera dar un empujón importante a la configuración de la plantilla así como programar los partidos amistosos. Lo que no se espera pronto es la campaña de abonos, que, como sucedió la pasada temporada, están previstos que se presenten en la primera quincena de agosto.