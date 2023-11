La victoria reconforta a Rubén Torrecilla más que el liderato porque lo primero es fundamental para lograr el objetivo y lo segundo algo coyuntural a estas alturas de temporada. «He pasado el día acojonado porque me temía que nos pintaran la cara. Este es el típico partido trampa porque te visita el colista, estás cansado, pero sabiendo que el rival no está abajo por ser un mal equipo, sino por la dinámica de resultados. La Nucía tiene grandes jugadores y me he esforzado mucho en hacérselo ver a mis futbolistas, en mantenerlos motivados a pesar de ser una semana muy dura para los muchachos», advirtió el técnico.

«Estoy supercontento por ellos, el liderato me da lo mismo. Me alegra que el enorme trabajo que hacen tenga recompensa porque se están esforzando mucho, todos», subrayó el preparador blanquiazul. «La afición nos ha dado el aíre que necesitábamos. El cansancio nos ha restado claridad en la toma de decisiones, pero creo que hemos sido muy superiores a pesar de que, por momentos, nos faltara el aire», confiesa. «Cuando no estás bien, ganar es fundamental y nosotros lo hemos conseguido, no siempre puedes dar el 100%», describe Torrecilla, que asegura que no mira la clasificación. «Lo que yo veo es que llevamos 5 victorias en casa seguidas sin encajar ni un solo gol y eso, en esta categoría, es muy complicado», pone en valor el entrenador del Hércules. La lesión de Nico Espinosa fue la nota negativa de la noche. «Ojalá sea una contractura, una sobrecarga. Él está muy sensible y en cuanto nota algo, para. Ha notado que se le acortaba el músculo y ha decidido no arriesgar nada, que es lo normal porque está sufriendo mucho y es una profesional magnífico que se merece que la suerte le sonría ya», deseó el preparador extremeño. «La afición es el corazón de este equipo, ojalá cada vez seamos más en el campo porque eso añade presión a nuestro rival y nos ayuda a empujar a nosotros», ensalza Torrecilla, encantado con la vibrante relación grada-equipo.