Solo un cataclismo administrativo evitaría el préstamo de César Moreno al Valencia hasta final de temporada. Así lo entienden las dos partes y por eso el centrocampista cartagenero, en la vuelta al trabajo del Hércules este martes tras el parón navideño, se quedó en el gimnasio. Lo hizo para no comprometer su salida, que debe producirse en las próximas horas. El jugador, con contrato en vigor como blanquiazul hasta 2027, verá así cumplido su deseo de tener la ocasión de jugar en Primera División, su meta deportiva.

La implicación profesional de Carmelo del Pozo en la dirección deportiva del club propiedad de Peter Lim es la clave que explica un movimiento que, en teoría, beneficia a las dos entidades. El Hércules puede revalorizar exponencialmente uno de sus activos justo el curso que el futbolista menos está contando para su entrenador y el vestuario de Rubén Baraja recibiría un refuerzo en una línea que precisa de un perfil como el del pivote blanquiazul tras la lesión del portugués André Almeida y la participación en la Copa de África con Marruecos de Selim Amallah.

Rubén Torrecilla solo le ha dado la titularidad en 6 de los 16 partidos que se llevan jugados y no ha disputado entero ninguno

La fe del técnico segoviano en el mediocentro es máxima. No en vano él fue el responsable de la llegada del murciano a Alicante después de haber rescindido su vínculo con el Elche en agosto de 2021. El curso pasado, coincidiendo con una lesión en su mejor momento, el club decidió ampliarle el contrato convencido de que podría ser objeto de una provechosa venta antes de 2027.

La situación de César Moreno no es la que esperaba él ni la que deseaba la propiedad herculana, así que esta ventana que se abre ahora valdría para subsanar la coyuntura, dado que los técnicos valencianistas creen que las condiciones del cartagenero se adaptan perfectamente al fútbol que defiende Baraja, que está contando con un notable número de integrantes del filial todas las semanas. Sin ir más lejos, en el derbi frente al Villarreal de esta jornada, siete de los componentes de la convocatoria tenían ficha del Mestalla, próximo destino de César.

Si todo transcurre como las partes esperan, el mediocentro podría hacerse un hueco en la rotación y entrar en la planificación del curso que viene, lo que posibilitaría su venta en verano al propio Valencia e, incluso, en el mejor de los supuestos, ser objeto de una puja entre varios interesados.

Maniobra urgente

El tiempo juega en contra de la salida de César Moreno, cuanto más se demore, menos urgencia tendrá el cuadro naranja de que se formule el préstamo porque cada día que no dispone del canterano franjiverde, más difícil tendrá hallar un hueco en el vestuario de Baraja, que es ahora cuando más demanda este perfil. Además, el anhelo de los técnicos «che» es poder disponer de él en el duelo copero del domingo en Cartagena, fijado para las 19 horas.

La realidad económica del Valencia, sujeta a un plan de viabilidad estricto que le impide abordar traspasos de nivel élite, obliga a su secretaría técnica a apostar por valores jóvenes, de ahí que Del Pozo pusiera encima de la mesa de la presidenta Layhoon Chan la ficha de César Moreno, convencido del rendimiento que puede llegar a dar el murciano, que este curso está acusando en Alicante la poca confianza que tiene en él Rubén Torrecilla, a quien no acaba de convencer.

Los mejores momentos del centrocampista siempre han coincidido con largos periodos de regularidad competitiva, y esa la puede obtener de inmediato en el Mestalla y, si todo sale según el plan, también en el Valencia a medio y largo plazo.

El posible recambio

El Hércules intentó ficharle en verano y no pudo ser; y ahora, sin Kiko Lacasa al frente de la parcela deportiva y con nuevos inquilinos en la administración de La Nucía, vuelve a por él. Thomas Dasquet es el jugador que más convence para cubrir la vacante de César Moreno, aunque no es la única, ni mucho menos la más sencilla.

Tanto a Paco Peña como a Rubén Torrecilla les resulta un perfil muy conveniente, pero tal y como sucedió hace unos meses, el equipo rojillo no quiere dejarle libre si no media un traspaso, algo a lo que no está abierta la propiedad blanquiazul en la cuarta categoría del fútbol español (y con el equipo instalado en la parte alta de la clasificación).

El Hércules ha ofrecido la cesión de futbolistas para compensar un cambio de aires al que sí estaría dispuesto el centrocampista francés a pesar de seguir siendo un pilar básico en todos los sistemas de juego del proyecto de la Marina Baixa, que en el último año ha sido dirigido por seis entrenadores diferentes.

Dasquet (con 29 años) es indiscutible, titular siempre que está disponible y el segundo con más minutos del vestuario. Solo ha sido sustituido en tres ocasiones. Los dos próximos compromisos de La Nucía –Badalona Futur y Lleida–, tampoco ayudan a que el colista quiera deshacerse de inmediato del galo, pues de esos dos resultados dependerá buena parte del futuro de los hombres de Sergio Egea.