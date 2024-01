Míchel Herrero y Enrique Ortiz ya lo han valorado de manera informal, pero aún no se han sentado a tratar seriamente la rescisión del contrato del centrocampista, el más alto del vestuario a pesar de haber desaparecido de manera radical de las convocatorias de Rubén Torrecilla. El valenciano se había hecho a la idea, por fuerza, de que no contaban con él, pero ya lo sabe a ciencia cierta porque se lo han hecho saber personalmente. Sin embargo, resta lo más complicado, alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes, a las que une algo más que una estricta relación laboral.

Los técnicos están convencidos de que el Hércules que salga del mercado de invierno no debe contar con Míchel, que debe abandonar el equipo sí o sí, pero plasmar eso tan tajante en una realidad tangible no va a ser fácil porque, ahora mismo, el dueño del club y su jugador mejor pagado no tienen clara una cifra de liquidación que les convenza, en buena parte, porque ni se la han planteado.

La vía que serviría para acelerar la resolución de este «divorcio» que se persigue que sea lo más amistoso posible, sería la de que el agente del futbolista valenciano le encontrara un destino cerca de su casa que le permitiera seguir jugando y no colgar las botas precipitadamente, sin pisar el campo, sin poder disfrutar de un último baile como profesional.

Si el agente del valenciano le encuentra equipo en enero, las opciones de sellar un pacto se multiplicarían

Esa opción abre un abanico grande de combinaciones de compensación que, por un lado restarían presumiblemente peso a la supuesta indemnización por la ruptura del contrato, algo que ayudaría al propietario de la SAD blanquiazul a abaratar costes y al «expulsado» del proyecto a no sentir que pierde un poder adquisitivo que tiene bien firmado.

De momento, el segundo capitán, perfectamente integrado en el vestuario y activo en cualquier acción social para la que le reclame la entidad, acude a los entrenamientos con absoluta naturalidad, con la serenidad objetiva que le otorga saber que goza de una buena posición de partida en la negociación y que, en el peor de los casos, si no hay un acuerdo y le despiden unilateralmente, tiene todo de su parte para que el juez, si acude a él, declare improcedente su cese.

Despido improcedente

Nadie desea que este mal trago llegue hasta un extremo tan amargo y todos confían en hallar un punto medio, una solución amable, aunque se sepa, como dejó claro el entrenador justo antes del parón, «mientras haya un jugador más joven en la posición de Míchel, estará por delante de él en este equipo». La andanada no fue baladí porque el valenciano, con 35 años, es el más veterano de todo el plantel.

El Hércules regresó ayer a Fontcalent en turno de tarde para completar la segunda sesión de la semana. Lo hizo con toda la plantilla, sin bajas, y con Nico Espinosa ejercitándose al mismo ritmo que los demás compañeros. La llegada del ghanés Sarkodie Dapaah permite al técnico tomarse con más calma el reingreso del capitán a la rutina de competición, de modo que extremará las precauciones para tratar de evitar una nueva lesión del joven talento blanquiazul.

El otro refuerzo invernal, Javi Moreno, también se ha integrado perfectamente en el equipo tras renunciar a su sitio en Primera RFEF convencido de que el paso atrás le valdrá para recuperar impulso. Igual que ocurrió el martes, en la vuelta de la plantilla de su segundo descanso navideño para festejar el Fin de Año, César Moreno realizó ejercicios de baja intensidad, la mayoría de ellos en el gimnasio, a la espera de que se cierre su salida a préstamo al filial del Valencia, algo que se da por hecho tras estar todas las partes de acuerdo en lo esencial de la operación. Torrecilla mantiene la hora de inicio del entrenamiento, cuatro de la tarde, pero este jueves traslada la sesión al José Rico Pérez.

César Moreno se hace a la idea de que jugará en el Mestalla

Valencia y Hércules intercambiaron ayer el contrato de cesión de César Moreno al filial taronja después de estar de acuerdo en lo principal: la salida del jugador a préstamo hasta junio de 2024. También está prevista la inclusión de una futura opción de compra voluntaria por parte de equipo propiedad de Peter Lim si el concurso del jugador responde a las expectativas de la dirección deportiva «che», de la que forma parte Carmelo del Pozo, responsable del requerimiento para que el pivote al que «rescató» del Elche mantenga su proyección profesional tras haber perdido gran relevancia en el modelo futbolístico de Rubén Torrecilla.

El importe definitivo de ese posible traspaso al final del curso está salvado al 99%, así que ninguna de las dos partes teme, a día de hoy, que pueda romperse una operación que consideran inminente.

El canterano franjiverde tiene muy claro que desea una vida mejor para él. Lo ambiciona desde que el pasado febrero añadió a su contrato de renovación hasta 2027 una cláusula por la que el Hércules no podría oponerse a una cesión a un equipo de LaLiga que mostrara interés por el pivote murciano, tal y como informó este diario en su día. En este caso, al tratarse de Mestalla, esa adenda al contrato no tiene efecto, porque no firmaría como jugador del Valencia hasta julio, en el mejor de los casos. Hasta entonces, su vínculo laboral será con el filial.