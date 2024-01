La misión está clara: jugar en el Rico Pérez siendo líder. Para eso, el Hércules necesita un buen resultado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que impida al Lleida adelantarle, algo que los alicantinos no consiguieron en las dos ocasiones en las que defendieron su liderato en el presente curso. Fallaron en la jornada 8, frente al Europa; y en la 11, contra el Terrassa. Ahora, de nuevo a domicilio y otra vez en Barcelona, el equipo de Torrecilla trata de dar continuidad al halo de optimismo que se trajo el pasado domingo del Camp d’Esports, donde traspasó su malditismo aparentemente crónico al cuadro ilerdense.

El preparador blanquiazul ha viajado con toda su artillería. De hecho, se ha llevado a 19 futbolistas, incluidos los tres refuerzos invernales, por lo que deberá hacer un descarte antes de que comience el choque contra el filial españolista, un bloque al alza después de recuperar piezas importantes, que fue capaz de salvar un punto en el derbi frente al Europa ejerciendo, como en esta ocasión, de anfitrión.

Miguel Marí y Nico Espinosa, las dos novedades en la lista de 19 jugadores que se han trasladado con el equipo en Barcelona

Miguel Marí, Javi Moreno y Richie Dapaah se unen a Nico Espinosa en la expedición. El canterano, que ha pasado dos meses sin subirse a un autocar, vuelve a la expedición con escasas opciones de formar de inicio, pero con muchas de participar en el último tercio del enfrentamiento contra un Espanyol B que este curso pelea por mantener la categoría después de un arranque plagado de vicisitudes en forma de bajas.

El Hércules va a encontrar este domingo por la tarde (18:00 horas) la misma idea de juego valiente y posesivo aplicada por Manolo González en el Rico Pérez en la jornada inaugural, pero ejecutada por una estructura más consolidada que solo ha perdido un partido en las últimas seis jornadas. En el arranque de la competición fue Kalvin Ketu quien acertó a desnivelar el marcador a los 18 minutos, fue el principio de un cambio de signo que ha llevado a la hinchada blanquiazul a recobrar la fe en la consecución de un objetivo que no deja de resistirse con fiereza desde hace más de 10 años.

EL DATO 2 veces ha defendido la primera plaza el Hércules en lo que va de temporada ► Y en ninguna de ellas fue capaz de retener el liderato. En su primer intento, en el campo del Europa, cayó por la mínima; y en el segundo, en Terrassa, no pasó del empate. En ambos casos el Lleida logró adelantarle. Este domingo, de nuevo a domicilio, el Hércules busca llegar líder a Alicante y poder lucirlo en casa, algo que aún no ha hecho.

Los once elegidos, casi con toda probabilidad, serán básicamente los mismos que han formado de inicio en las dos últimas citas. La principal duda es si repetirá la dupla de centrales con Nolan y Josema o dará entrada a Juanmi García por uno de los dos. En el resto de líneas, atendiendo a la última sesión de trabajo de la semana, no se esperan modificaciones. El preparador extremeño se lleva solo una rotación defensiva, dejando claro que su interés en el campo del filial perico no es favorecer el paso de minutos, sino la búsqueda del gol.

Apercibidos de sanción

Hasta cinco integrantes del Hércules se pueden perder el siguiente compromiso liguero (frente al Formentera, el domingo a mediodía) si reciben una amonestación. Mangada, Colomina, Nolan, Josema y Ketu están a una amarilla de completar el cupo que acarrea suspensión.

Candelas, Juanmi y Artiles están en la frontera, con tres tarjetas. Ganar es importante, pero no definitorio porque el Espanyol B no es rival para la pelea que cuenta, la del ascenso directo. Eso sí, un segundo triunfo seguido a domicilio ratificaría la condición de mejor visitante del grupo de los alicantinos, que han ganado más de la mitad de los encuentros que han disputado hasta ahora fuera de Alicante: 5.

18 puntos ha cosechado el Hércules a domicilio. Únicamente ha caído en Barcelona (dos veces, en los barrios de Gràcia y Sant Andreu) y en Sagunto.

El Lleida, rival directo por el liderato, recibe una hora antes al colista La Nucía, un enemigo propicio para restañar la herida que abrió hace 7 días el artefacto armado por Torrecilla.