El Hércules renuncia a presentar alegaciones a la tarjeta amarilla que le mostró el colegiado Morona del Campo a Roger Colomina en Torrent. Es la quinta amonestación para el centrocampista de Sabadell por lo que no podrá jugar frente al Sant Andreu este domingo (18 horas).

El árbitro madrileño castigo al futbolista blanquiazul por «por sujetar a un adversario del brazo evitando un ataque prometedor», según reflejó en el acta. Los últimos precedentes no invitan a redactar pliegos exculpatorios, dado que el Juez Único encargado de valorarlos rara vez accede a rectificar la interpretación dada sobre el campo debido a que el acta tiene presunción de veracidad y solo se revocan decisiones cuando el error cometido por el director del partido es flagrante, inequívoco.

Las imágenes no demuestran que «Colo» no sujetase a su par, aunque no fuera de una manera ostensible o reiterada, así que los servicios jurídicos entienden que si los anteriores recursos no prosperaron en situaciones probatorias mucho más claras, ahora no cabe esperar un cambio súbito en el juicio del ente disciplinario.

Rubén Torrecilla pierde para el choque trascendental del Rico Pérez a dos de sus pilares en el centro del campo, Colomina y Artiles, el segundo por lesión, y además cuenta con seis hombres apercibidos de suspensión, es decir, que están al límite de cumplir el ciclo de cinco cartulinas amarillas. Cuatro de ellos son defensas: Candelas, Juanmi, Josema y Ryan Nolan, y dos centrocampistas: Carlos Mangada y Kalvin Ketu.

Exceso de cautela

El exjugador de la Peña Deportiva ha sido capaz de aguantar cuatro jornadas sin ser amonestado, pero a la quinta, en el derbi en el campo sintético de San Gregorio, ya no pudo contenerse más. Con tres amarillas están en el equipo José Artiles y Samu Vázquez, que serían los próximos en rozar la suspensión.

El que sí podrá entrar en la convocatoria es el máximo goleador del equipo, Marcos Mendes, después de haber cumplido el partido de castigo que le impuso el Comité de Competición tras desestimar las alegaciones presentadas por el Hércules para que pudiera participar en Torrent, donde el técnico prefirió situar a Carlos de la Nava como referencia en punta dejando a Agustín Coscia en el banquillo, que se estrenó como realizador en el último segundo del encuentro con un excelente disparo con rosca ejecutado desde la frontal del área.