El Hércules vuelve a fallar en el Rico Pérez (0-0)

El Hércules recibía a un rival directo con la necesidad de reencontrarse con la victoria para seguir en la pelea por el liderato y no caer al quinto puesto de la tabla. Torrecilla mantuvo la base del once, con Alvarito y Javi Moreno acompañando a Mendes en el ataque y Carlos de la Nava en una posición más retrasada. Enfrente un Europa con un partido menos y que sobre todo como local se ha mostrado como uno de los equipos más regulares de la competición. El viento fue el protagonista inesperado del envite y dificultó a ambos equipos el control del esférico.

El encuentro arrancó con ritmo y control local. Samu Vázquez generó la primera ocasión clara con un disparo al palo. El Europa tampoco renunciaba a la posesión y los dos equipos multiplicaban sus esfuerzos por controlar el centro del campo. Sin embargo los locales en el primer cuarto de hora daban más sensación de peligro. Los errores defensivos del Hércules dieron oxigeno al rival que encontró sus ocasiones. La intensidad era alta y la grada agradecía el esfuerzo de los suyos. Partido jugado de poder a poder y entre dos equipos que buscaban protagonismo con el balón. Al descanso se llegó con empate y la sensación de que un gol podría cambiar el guion establecido.

El segundo tiempo comenzó como acabó el primero. Con los dos equipos muy aplicados en la presión y buscando el fallo del oponente. Rubén Torrecilla decidió no hacer cambios en el descanso y mantuvo un once que no acababa de estar cómodo en el partido. Los primeros nervios llegaron a la grada al ver a su equipo impreciso con balón e incapaz de tener el control del fútbol. El viento no amainó y el partido se convirtió en un cara o cruz con mucho en juego para ambos equipos.

Así las cosas los minutos pasaban y los porteros eran los que menos trabajo tenían, se jugaba muy lejos de las áreas para desesperación de la grada. Nico Espinosa entró por Alvarito, pero poco cambió el juego ofensivo. Un disparo de Javi Moreno fue el primer intento local, pero salió desviado. Torrecilla lo vio mal y apostó por un triple cambio, dando entrada a Mangada, Ketu y Coscia. Los minutos pasaban y crecían la tensión y los nervios. Los locales presionaban con más ímpetu en busca del gol salvador. Pero no llegó el tanto deseado y otra vez vuelan puntos del Rico Pérez. Los de Torrecilla atascados ven como se les escapan sus opciones de pelear por el primer puesto.