Los que nunca fallan del Hércules

El desplome del Hércules en la segunda vuelta no ha traído consigo una reducción de aficionados al Rico Pérez. Al contrario, el apoyo al conjunto blanquiazul aumenta conforme se acerca el desenlace de la temporada. Más de 7.200 seguidores acudieron el pasado domingo a la cita fundamental ante el Europa pese al duro bajón que ha experimentado el equipo en los momentos más importantes. Es la afición la que nunca falla en el Hércules, la parte más importante y fiel del club que esta temporada está poblando la grada del Rico Pérez desde el inicio. Una media de 7.000 espectadores está acudiendo al estadio en los últimos partidos además de los numerosos aficionados que se desplazan a los encuentros a domicilio. La afición del Hércules está más comprometida que nunca desde la pretemporada donde se vio a un equipo peleón que se dejaba la piel en cada partido. Todo parecía marchar por el camino correcto con una primera vuelta impoluta, el equipo líder tras ganar al Lleida y la cuenta atrás para conseguir el ascenso directo. Pero todo se torció. Ocho puntos sumados en la segunda vuelta en ocho partidos disputados.

No funciona ni la defensa ni el ataque y el equipo tendrá que pelear el «play-off»por el ascenso porque el primer puesto comienza a ser casi milagroso. El equipo se ha caído de forma inexplicable y de nuevo a raíz de un mercado de invierno que no ha traído buenas noticias un año más. Demasiadas piezas movidas cuando todo estaba funcionando a la perfección. La afición no da crédito a los pobres números que está firmando el equipo de Torrecilla pero su apoyo se mantiene intacto. De nuevo el Hércules vuelve a jugar este domingo en el Rico Pérez ante el Valencia Mestalla. Se esperan de nuevo más de 7.000 seguidores en la grada pese a que en esta ocasión el club no ha considerado realizar una promoción de entradas para los aficionados como sí hizo ante el Europa.

La plantilla siempre ha agradecido el apoyo que está recibiendo desde la grada desde el primer partido de la temporada aunque también es autocrítica y consciente del bajo rendimiento actual.

Sin Josema

Juanma y Nolan será la pareja de centrales del Hércules en el encuentro de este domingo a las 18 horas en el Rico Pérez ante el Valencia Mestalla. Josema se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas. No tiene más centrales el conjunto de Torrecilla en su plantilla, con lo que el equipo vive al límite en la parte más importante de la temporada. El Hércules ha encajado 26 goles en las 25 jornadas disputadas. Una media de más de un gol por partido que ha hecho que el equipo esté situado en la quinta posición a falta de nueve partidos para la finalización de la liga regular. La defensa y la falta de pólvora en los últimos partidos han originado el desastre actual.