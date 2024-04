La revancha de Carlos Abad

No es el capitán, no lo necesita ni lo pretende, pero lo parece y se comporta como tal. Referente de liderazgo para sus compañeros, se ha convertido en el pilar que ha sostenido el sueño del ascenso del Hércules en el peor momento del curso. Sus intervenciones, cruciales muchas veces, son de las que otorgan puntos. Con sus paradas, el proyecto de Torrecilla rescató tres puntos vitales en Alzira, pero no han sido los únicos en las dos campañas que lleva vistiendo de blanquiazul.

El domingo revivirá el único partido que no ha podido completar este curso. 72 minutos se ha perdido este ejercicio, los que dejó de jugar en Sagunto después de notar molestias en la rodilla. Su técnico (consciente de su valor) prefirió no arriesgar y le sacó del terreno de juego a los 18 minutos cuando el marcador reflejaba empate a cero. Después, el Atlético Saguntino le endosó tres tantos a su sustituto, Javier Cendón, y los alicantinos encajaron su tercera derrota del curso.

Carlos Abad es el segundo mejor portero del grupo 3. Solo José Ortega, del Badalona Futur, presenta mejor coeficiente de goles recibidos por contienda que el tinerfeño. Marc Vito tiene un balance superior al del cancerbero del Hércules, pero en su caso es porque ha disputado nueve encuentros menos. 24 goles en 28 partidos le dan al meta insular un coeficiente de 0,85, muy cerca del 0,66 de Ortega, al que le han marcado solo 19 goles en 29 jornadas.

Tabla de porteros. / INFORMACIÓN

En el caso del guardameta del equipo líder, la acción defensiva le juega a favor porque los badaloneses tienen en la contención y el orden la base de su juego y, además, lo ejecutan muy bien. En ese apartado, Abad goza de menos apoyo y la cantidad de situaciones de mano a mano que ha tenido que resolver ha sido mucho mayor, demasiadas para un conjunto que aspira a ser campeón de liga.

Carlos Abad deja su sitio en el campo a Javier Cendón a los 18 minutos del Atlético Saguntino-Hércules. / LOF

El futbolista del Puerto de la Cruz, que cumplirá 29 años a finales de junio, ha dejado su portería a cero doce veces esta temporada en un bloque que tiene en la línea defensiva sus mayores carencias. Ha sido así a lo largo de toda la temporada y, gracias a las intervenciones de Carlos Abad, aún conserva opciones (más o menos remotas) de alcanzar la Primera RFEF por el camino corto, el del campeón.

Ficha muy asequible

El arquero tinerfeño es, sin duda (y con datos), el futbolista más rentable en la historia reciente del Hércules. Es de los pocos que ha sido capaz de prolongar dos cursos su enorme regularidad y el único que ha logrado crecer como blanquiazul, mejorar sus números de una temporada a la siguiente. Abad llevaba 32 goles recibidos a estas alturas de competición con Lolo Escobar al frente del banquillo. Ahora acumula ocho menos (24). Además, no se ha perdido ninguna jornada por lesión desde que aterrizó en Alicante en julio de 2022 tras dos años aciagos lastrado por las molestias y los contratiempos.

Y si todo este bagaje no fuera suficiente, que lo es, encima no tiene uno de los contratos caros a pesar de haber renovado su vínculo con la entidad el verano pasado después de rendir a un excelente nivel. Carlos Abad ha encontrado su lugar en Alicante. Se siente importante en el campo, querido por la afición y muy respetado por sus compañeros y por sus técnicos, por todos los que ha tenido y con los que nunca ha dejado de ser titular indiscutible. Mucho de lo bueno que pase dependerá de su acierto.