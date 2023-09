Cómodo, capitán por rendimiento y liderazgo, identificado con la ciudad, con el clima, con la luz que le recuerda a su isla, al cielo azul del Puerto de la Cruz. Carlos Abad ha vuelto a encontrarse con su mejor versión como portero en Alicante, a convencerse de que aún tiene cosas que decir en un fútbol que a punto estuvo de darle de lado. Salió de Madrid en 2017 convencido de triunfar y, desde entonces, han sido pocos los ratos de disfrute sobre el césped. Tras el Castilla, cinco clubes, una lesión grave y media temporada sin ficha antes de la llamada de Paco Peña: Tenerife, Córdoba, AO Xanthi (Grecia), Deportivo de La Coruña y Atlético Baleares.

Este verano, con el cambio de modelo, con el nuevo paradigma adaptado a la realidad de la cuarta categoría nacional, el club le propuso una renovación de contrato por debajo de los méritos ganados sobre el césped. Le mejoraron su primer salario, pero no tanto como dictaría su caché como meta diferencial en un equipo que, con él bajo palos, evitó irse a Tercera RFEF vista la deriva del proyecto con Ángel Rodríguez, primero, y Lolo Escobar, después.

«La presión es la misma, la gente nos exigirá el máximo, pero el ambiente en este inicio de curso es mejor, más ilusionante»

Ahora se siente importante de nuevo y eso le permite volver a disfrutar del juego, de cada sesión, de la conformación de un grupo que él achaca al empeño de su nuevo entrenador: Rubén Torrecilla. «Me ha sorprendido lo rápido que nos hemos empezado a comportar como bloque, como equipo, porque cuando tienes tanta gente nueva en un vestuario es muy difícil conseguirlo tan pronto. El ‘míster’ tiene mucha culpa de que el grupo haya cuajado tan rápido. Se ha esforzado mucho por crear desde el primer momento esa sensación de grupo, ese sentimiento. Además de un gran grupo humano, somos un gran grupo de trabajo», subraya.

Para el tinerfeño, no hay secretos en el buen arranque del Hércules esta temporada. «Estamos recogiendo los frutos del buen trabajo de pretemporada, estamos contentos con los resultados. Lo importante es sumar puntos, si es dando buena sensación, mejor; pero lo importante es ser sólidos. Empezar bien ayuda a coger confianza y a trabajar de mejor humor, con más ganas», indica.

Trabajo mental

«Empezamos muy mentalizados de que este año toca competir en muchos campos de césped artificial y lo hemos trabajado. Es clave adaptarse rápido a lo que demandan los partidos en cada superficie. Si somos capaces de mantener esa idea, será fundamental para conseguir el objetivo», avisa el guardameta.

La propuesta futbolística del entrenador ha calado. «Somos un equipo muy competitivo y muy intenso. Eso no lo podemos perder nunca, tiene que ser nuestra base. Luego habrá días en que sea necesario dominar, otros en los que no y nos tocará sufrir, pero siempre con la victoria en la cabeza».

Carlos Abad no cree que la euforia que se está viviendo fuera afecte al día a día dentro del vestuario. «Está muy bien haber ganado dos partidos y que la gente disfrute, porque tienen ganas y se lo merecen, pero esto muy largo y no hemos hecho nada, acabamos de empezar. Trabajamos para que la gente se ilusione y agradecemos que eso se traduzca en mucho apoyo al equipo, porque cuantos más seamos en el campo, más fácil será lograr el objetivo a largo plazo. Pero nosotros sabemos lo larga que se hace esta Liga, y llegarán días peores».

El portero del Hércules, después de todo lo pasado la última campaña, dentro y fuera del campo, incluyendo los incidentes, observa que esta las cosas han cambiado, que la inercia es mejor, que el entorno empuja, que la tensión se ha rebajado y la corriente es favorable al equipo. «La presión es la misma, pero el ambiente es más positivo. La gente siempre nos va a exigir el máximo, pero el ambiente en este inicio de temporada es mejor, más ilusionante y nosotros, dentro del campo, lo notamos. La afición ha recibido muy bien a este grupo y ahora hay que darle motivos para seguir creyendo y confiando en nosotros. Si este ambiente se prolonga en el tiempo, será muy bueno, sobre todo para darnos fuerza si llegan los momentos malos. Al público se le necesita siempre de tu lado, ojalá dure mucho».

Satisfacción

La felicidad de jugar, de saberse líder, de sentirse básico en el ideario del entrenador ayudan a pelear por el sueño en una ciudad y una hinchada que le ha acogido con los brazos abiertos. He encontrado mi sitio en Alicante, me siento muy a gusto aquí y eso favoreció mi renovación. Desde que salí del Real Madrid Castilla no he estado dos años en un mismo club. A nivel personal, para mí como futbolista, la temporada pasada fue muy buena. El cariño de la gente ha sido un factor fundamental para decidir quedarme. Este año, desde el primer día, he vuelto a sentir ese mismo afecto, y eso me dice que no me he equivocado siguiendo en el club, al revés.