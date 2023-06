Hogueras a la vista. La Categoría Especial toma el relevo del monumento ubicado en la plaza del Ayuntamiento y ya muestra su parte central en los cruces y calles de la ciudad. Los artistas foguerers de las 10 comisiones que constituyen esta categoría han trabajado durante el fin de semana, junto con su equipo, para ultimar todos los detalles para dejar listos sus monumentos a falta de algún retoque final.

Todo esto, en un año en el que las Especiales han hecho una apuesta importante subiendo el mínimo presupuestario de 65.000 euros a 82.500, aumentando el baremo para apretar el acelerador en beneficio de la categoría. Así, las 10 hogueras que compiten en este rango han convencido a las comisiones para presentar unas mejoras monetarias que se vean recompensadas con mejores monumentos.

Todas las comisiones quieren mostrar de qué son capaces con grandes construcciones que hagan las delicias de las miles de personas que pasarán por Alicante a lo largo de toda la semana para disfrutar de la Fiesta en su máximo esplendor. Por ello, entienden que comenzar el trabajo antes es sinónimo de calidad, alargando plazos e instalando sus piezas con todo el cuidado posible.

El esqueleto central de los monumentos ha sido lo primero que se ha plantado, momento en el que los equipos de los artistas foguerers han aprovechado para corregir y rematar todo lo referente a la parte alta, trabajo que seguirá este lunes, para posteriormente dedicar todos sus esfuerzos en montan los bajos de las hogueras.

No obstante, la situación es bastante variada dependiendo qué distrito miremos. Así, mientras que las hogueras de Carolinas Altas o Baver - Els Antígons aprovechaban la jornada del domingo para colocar sus remates vía grúa, otras comisiones como Hernán Cortés decidían pactar un día de descanso con los operarios debido a que adelantaron durante la tarde-noche del sábado lo que se preveía ejecutar el domingo.

Un caso especial es el de la foguera de Florida-Portazgo. Pese a que una parte de la pieza central ya ha sido levantada, está más retrasada que otros monumentos especiales. Desde la propia comisión comentan que este retraso se debe a la espectacularidad visual de su remate. Aún no ha sido levantado porque precisa de ser tratado en suelo, colocando en su estructura cuatro figuras laterales de mucho peso, haciendo necesario colocar más sacos de tierra dentro de la figura que sirvan como contrapeso. No obstante, pretenden tener acabado el remate el lunes sobre las 19:00 horas.

Por su parte, la comisión de Sèneca-Autobusos está alegre de esgrimir una hoguera en la que mezclan clásicas referencias de la poesía española con situaciones del mundo contemporáneo, y que han conseguido levantar su parte central en un día. "Poesía eres tú", obra de José Gallego y Toni Pérez, es una de las apuestas fuertes de este año junto con otra como "This is Love?", de Sagrada Familia. Así, las 10 comisiones parecen haber puesto todo su empeño en lucir unas hogueras a la altura de la expectación generada y, por qué no, con la mirada puesta en los premios foguerers

Los artistas confían en tener finalizado todo el trabajo de sus monumentos adultos durante la tarde del martes, dejando todo preparado para la visita del jurado que tendrá lugar el miércoles a las 9:00 de la mañana. En cambio, la plantà infantil tendrá que ser programada antes, puesto que la deliberación del jurado tendrá lugar un día antes, el martes. Por su parte, las barracas y racós tienen permiso para funcionar a partir del día 20 a las 22:00 de la noche, aunque las parcelas que van a ocupar varias de ellas ya han sido preparadas a falta de plantar decoración y habilitar las mesas.

Estreno en Especial de Baver-Els Antigons

Estas Hogueras de Alicante tienen especial importancia para una de las 10 comisiones que se encuentran dentro de la Categoría Especial. Baver-Els Antigons debutan en este nivel con esta plantà de 2023, algo que el presidente de su comisión considera "un auténtico privilegio". Es un paso adelante de un distrito que hace un tiempo estaba "en primera y segunda, algo que nos aseguraba que fuera todo más sencillo", alega Iván Gómez. Sin embargo, en esta edición han tenido la oportunidad de dar el salto y codearse con las construcciones más representativas de la ciudad: "Es bien sabido por todo el mundo que nosotros siempre hemos apostado por el monumento, que es el eje central de la Fiesta, y siempre hemos hecho una apuesta brutal en cada categoría en la que hemos estado. Creemos que este proyecto es muy bueno para ser nuestro primer año en Especial y tenemos piezas espectaculares que hacen de Baver-Els Antigons una visita obligada".