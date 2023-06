Fuera de las redes sociales más usadas también hay vida. Es el caso de Reddit, una plataforma muy usada en Estados Unidos (el 40% de sus usuarios son de allí), pero que tiene comunidades de usuarios en otros países, España incluida. Hay, incluso, grupos específicos de ciudades, como es el caso de Alicante. A él acuden, sobre todo, extranjeros para hacer consultas a la gente local sobre servicios y cuestiones relacionadas con las fiestas, costumbres y tradiciones.

En los últimos días en ese grupo de Reddit Alicante han surgido preguntas que pueden resultar sorprendentes para cualquier alicantino, pero que dan muestras de que toda promoción de las Hogueras de San Juan es poca. Hace cinco días un foráneo preguntaba en inglés en el foro: "¿Explosiones y humo en Alicante el 10 de junio? ¿Alguien podría explicar qué estaba pasando en Alicante el 10 de junio alrededor del mediodía? Podrían escucharse explosiones por toda la zona (parecidas a fuegos artificiales o disparos de cañón, pero más fuertes)".

No tardaron los usuarios alicantinos en aclarar el "enigma" al despistado visitante: "Si te vas a quedar aquí en Alicante del 17 al 25 de junio, te recomiendo que vayas a la Plaza de Luceros a las 2:00 p. m. y disfrutes de los fuegos artificiales si quieres sentir las cosas que hacemos aquí en Fogueres jajajaja. Es muy común en el área de Valencia".

"Estos días se celebra una gran fiesta en Alicante. Las cosas grandes sucederán del 19 al 24 de junio. Así que por ahora hay espectáculos de petardos aquí y allá. También habrá fuegos artificiales por la noche a partir del día 25. Esa es solo una versión muy corta, puedo elaborar más, o puedes buscar en Google "Hogueras de San Juan" o "Fogueres de Sant Joan", le indicaba otro amable usuario de la comunidad.

"Gracias por la explicación. Estas explosiones fueron tan fuertes incluso en la playa de Muchavista a pocos kilómetros de distancia. Puede ser debido a que no hay barrera de sonido", replicaba el turista.

"¿Has oído hablar de Google?"

Otro usuario menos servicial le reprochaba con ironía: "¿Has oído hablar de Google?", para después abundar en que "una búsqueda rápida en Google podría explicar tu pregunta, pero de alguna manera parece más rápido preguntar en una página de Reddit y esperar X cantidad de tiempo para una posible respuesta. Googlea "Fiestas de San Juan". Durante los próximos meses habrá muchos juegos pirotécnicos y explosiones de pólvora porque es tradición en la Comunidad Valenciana, aquí hay mucha industria relacionada con los fuegos artificiales, por lo que la localidad de Alicante como muchas otras de la región tendrá muchas fiestas populares relacionadas con estos evento".

El turista mostró cintura: "La búsqueda rápida en Google no explicó mi pregunta ya que el humo y el volumen me parecían inusuales. Luego está Reddit, donde los redditores locales pueden brindar más información más allá de Google. Agradezco tu consejo de todos modos".

"¿Por qué hay fuegos artificiales ahora y la gente va disfrazada?"

No fue el único visitante que acudió al foro para informarse sobre lo que veía en la ciudad. Otro acudía a preguntar hace cinco días: "¿Por qué hay fuegos artificiales ahora y la gente va disfrazada?".

"Si te quedas en Alicante hasta el día 24, prepárate para experimentar un mundo completamente nuevo", le respondió un alicantino que al ver que no le quedaba claro se explayó: "asumo que no estás familiarizado con las 'Fogueres' y tu primera vez, especialmente como extranjero, creo que puede ser toda una experiencia. Por ejemplo, las mascletàs, los fuegos artificiales, las procesiones, los trajes tradicionales, las bandas de música, además, por supuesto, la plantà y la cremà y los baños de agua de los bomberos más todo el alcohol, la música, las barracas, la fiesta, etc. No es algo que se haga en ningún otro lugar".