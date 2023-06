Diputació-Renfe y Baver-Els Antigons han recogido este jueves los banderines que les acreditan como primer premio de las hogueras de Especial adulta e infantil, respectivamente. Al grito de "campeones, campeones", sus comisiones han celebrado sendos primeros premios, recogidos de manos de la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, y de la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco. El ambiente antes del pasacalles hasta la tribuna ubicada en la Rambla ha sido de malestar entre varias de las comisiones de Especial por la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento en la resolución del primer premio de la categoría adulta, dado a Diputació-Renfe tras un doble desempate en el que decidió el voto de calidad del presidente del jurado, que se cambió durante la votación.

Visiblemente cansados de la polémica, los presidentes de las comisiones que empataron, Carlos Ruiz, de Diputació, y José Muñoz, de Portazgo, han mantenido una conversación de varios minutos sobre el tema. El primer gesto de Muñoz hacia Ruiz ha sido un abrazo y una felicitación, tras lo que se ha iniciado una calmada conversación sobre la resolución del premio. El presidente de Diputació ha declinado dar su opinión hasta que no se celebre la próxima reunión de la Federació d'Especials d'Alacant (FEA), mientras que el de Portazgo considera que se debe de cambiar todo lo que no esté claro en las bases, pero respetar las que hay ahora: "Habrá que cambiar todo lo que no esté claro [en las bases]. Pero mientras haya bases hay que seguirlas. Por lo que nos ha llegado, los miembros del jurado no estaban conformes con algo y deciden que no quieren firmar el acta, pero tampoco lo sé seguro. Lo que no esté bien habrá que cambiarlo, pero lo que entiendo es que no se pueden cambiar las normas a mitad de partido".

Durante la entrega de banderines, la hoguera Florida Portazgo a rehusado recibir el de segundo premio en señal de protesta, aunque sí ha recogido el resto de distinciones. Pese a este gesto, Muñoz ha insistido en la felicitación a Diputació: "Lo primero que hicimos fue felicitarlos porque es muy bonito ganar un primer premio. Nosotros tenemos la suerte de haber ganado varios y no es un enfrentamiento de nosotros con Diputació ni con nadie. Es solo que, después del aluvión de llamadas, tenemos que saber. La gente quiere saber y nosotros los primeros".

Se cambiará la normativa

La concejal de Cultura, Cristina Cutanda, ha reconocido este mismo jueves que se cambiará la normativa, tras un comité de crisis en el que Barcala ha rechazado pronunciarse: "Estudiaremos las bases para ver si hay alguna manera de mejorar ese conflicto de intereses a la hora de ejecutar un voto tan importante como es el de la mejor hoguera". Cutanda ha añadido que, durante la entrega, "entendimos que sí [había pasado algo]", y que no se dejó hablar al que era presidente del jurado en un primer momento, Pascual Domínguez, designado por Portazgo, porque "como es secreta la votación del jurado tampoco sabíamos qué es lo que iba a decir y no queríamos que desvelara nada".

Desde otras hogueras de Especial han acusado la falta de transparencia a la hora de definir los premios: "Por el bien de la fiesta lo que debería de primar es la transparencia. Desde la Federació de Especiales somos nosotros los que proponemos al Ayuntamiento el jurado. Si hay algún problema habría que hacerlo público", ha valorado Cristina Tejada, presidenta de Carolinas Altas. Toni Carrión, su homónimo en La Ceràmica, considera además que no puede ser uno de los designados por las hogueras empatadas quien decida con el voto de calidad: "Lo que habría que hacer a lo mejor, es que si hay que desempatar entre dos hogueras, el voto de calidad lo dé uno de los ocho que no representan a esa hoguera. Claro, si hemos puesto un miembro del jurado cada hoguera no es justo que vaya a desempatar el propio que se puede votar a sí mismo. No tiene ninguna lógica. Si hay que cumplir la ley se cumple, pero a lo mejor hay que cambiarla si no es justa".