¿Diputació o Portazgo? ¿Portazgo o Diputació? El jurado les dio a ambas 88 puntos aunque desempató un voto de calidad en favor de "L-Mental", el monumento plantado frente al Palacio Provincial en pleno centro de Alicante. Para el público también hay un claro empate y les cuesta muchísimo, en general, decantarse sin dudar por una o por otra.

Son detalles mínimos pues, tras mucho meditar, elegirían la crítica del monumento a la postre ganador pero el remate de estrella en madera del plantado en la zona del Puente Rojo; o viceversa, en función de gustos. No hay un claro favoritismo que sí existe en torno a la tercera foguera que más atrae: Explanada, ganadora de la Primera categoría. Su artista, David Sánchez Llongo, es el mismo que firma el primer premio de Especial.

En general, quienes visitan los distritos se ponen en la piel del jurado y entienden la dificultad que han tenido este año para decidir el oro y la plata del concurso más prestigioso de las Hogueras.

Hay muchos festeros de otras comisiones que miran, observan y estudian lo plantado, que admiran los dos monumentos pero que discrepan de la solución que se adoptó para elegir a la ganadora: creen que no debería haberse apartado al presidente del jurado, independientemente del distrito al que representase, sino permitirle emitir su voto decisorio cumpliendo a rajatabla las bases actuales.

Una polémica que evidencia que la norma necesita que se les dé una vuelta para evitar en el futuro episodios similares que deslucen la Fiesta y que no es tan raro que se puedan dar. Solo recordar que en 2022 Florida Portazgo ganó por un solo punto a La Ceràmica.

El reglamento

Martí Guilabert, que pertenece a la barraca Festa i Vi, está al tanto de lo ocurrido. "Si en el reglamento pone que la persona de mayor edad preside el jurado es el que debe votar aunque sea a su propia hoguera. Es lo que pone. Si no que lo cambien y si tiene que ser el Ayuntamiento (el que elija para desempatar) que lo pongan por escrito", considera. El barraquer se refiere así al "golpe de estado" denunciado por el expresidente del Gremio de Artistas, Pascual Domínguez, enviado por Florida Portazgo, a quien no le habrían dejado emitir el voto de calidad para romper el empate con Diputació.

En todo caso, el joven afirma que cualquier de las dos podría haber ganado. "He visto casi todas las Especiales y estoy entre ambas, son muy chulas". Esta mañana ha visitado Diputació y volverá a visitar Portazgo para ver bien los detalles.

"Creo que el premio es justo aunque la de Florida Portazgo también me ha encantado. La cúpula es preciosa y los ninots muy bonitos y están muy bien hechos. No sé dónde ha estado la diferencia pero las dos podrían haber ganado", opina Rosa Gosálvez. "Al ver una y la otra he pensado que esta vez el jurado lo ha tenido que tener difícil porque las dos son muy bonitas", señala.

Junto a su marido, Mariano Esteban, visitará esta tarde Séneca, otro monumento que ha gustado bastante al público, al igual que otros como Calderón de la Barca o Port d'Alacant; aunque el matrimonio siente fascinación por "Horus", la ganadora de Primera, del distrito Explanada.

Igualdad máxima

Esteban comparte la visión de que el jurado lo ha tenido complicado porque "ambas están muy bien". De la hoguera Diputació se queda con la parte de arriba y de Portazgo se queda con los bajos y la crítica.

Justo al contrario opina Sandra Mezquida. "De estilo, colores y temática me gusta más Diputació y de Portazgo la parte de arriba. Podría haber ganado, es también increíble, igual que la del año pasado".

La hoguera "L-Mental", que explora la interconexión entre la naturaleza, el universo y la tecnología, tiene un apartado sobre la salud mental, "pienso que se le tiene que dar la visibilidad que se le está dando aquí. Pero entiendo que el jurado lo ha tenido complicado porque aquella (Portazgo) es preciosa". Explanada y La Florida son otros de sus monumentos favoritos de este año.

Por último, a los amigos Juan Esteve, Ramón Zamora y Ángel Payá, vecinos de Onil de ruta ciclista por las Hogueras, el monumento ganador les parece "espectacular" y tras el empate y la polémica irán a visitar Portazgo. "Este primer premio ha sido como jugárselo a penaltis", han comentado. De lo visto, también consideran que la foguera Explanada es de lo mejor, "muy bonita, más que la Oficial, que para ser del Ayuntamiento la vemos más pobre".