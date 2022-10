Igor Girkin, el "pistolero" líder de la guerra del Donbás y acusado de crímenes de guerra, regresa al frente

Nacionalista ruso, crítico con Vladímir Putin, exagente de los servicios secretos del Kremlin, acusado de crímenes de guerra, monárquico y veterano de los frentes de Chechenia, Bosnia y Moldavia. Así es Igor Girkin, también conocido como 'Strelkov', "el pistolero" en ruso. Este exmiembro del FSB -como el presidente ruso- fue uno de los líderes militares prorrusos más destacados de las autoproclamadas "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk. El Gobierno ucraniano ofrece ahora una recompensa de 100.000 dólares por él. Puso el precio tras anunciarse, el pasado sábado, que regresaba al frente. Kiev le busca al ser uno de los principales sospechosos del derribo en 2014 del avión de Malaysia Airlines MH17, en el que murieron 298 civiles que viajaban en un Boeing 77 de Ámsterdam a Kuala Lumpur, y también por haber sido un importante actor en la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra de Donbás.

Recientemente se confirmó su regreso al campo de batalla, concretamente ocupando el puesto de comandante adjunto de un batallón de voluntarios en Ucrania. Luchando en el Donbás ya tiene experiencia, ya lo hizo al principio del conflicto civil ucraniano, junto a otros nombres como 'Motorola' (Arsen Pavlov) y 'Givi' (Mijaíl Tolstij), fallecidos en sendos atentados con explosivos. 'Strelkov' y estos dos milicianos eran los que en el campo de batalla movían los hilos del conflicto en los territorios prorrusos.

Su actividad en Ucrania empezó en 2014, en Crimea. Allí 'Strelkov' formó parte de lo que se bautizó como "comandantes de autodefensa" de la región. Él mismo explicó en entrevistas que fue necesario debido al poco apoyo a la anexión de la península de Crimea entre las fuerzas de seguridad y autoridades de la región. Admitió también haber formado parte de los militares que obligaron a los políticos locales a votar (a favor) en el referéndum de anexión a Rusia.

Consolidación en el Donbás

Cuando la guerra en el este de Ucrania aún no había estallado, fue uno de los que promovió la creación de las primeras milicias de autodefensa de Donetsk y Lugansk. Incluso narró haber liderado la primera escaramuza de la guerra, que habría dado inicio al conflicto. En el diario Zavtra explicó que "al principio" no se quería luchar. "Ambos bandos querían convencer al otro. En Slaviansk, abordamos el uso de armas con mucha precaución". Hasta que los servicios de seguridad de Ucrania quisieron desalojarlos, entonces "hubo un choque frontal, para el que no estaban preparados". "Sufrieron pérdidas y se fueron", relató.

Después de las primeras batallas llegó a ser uno de los hombres más poderosos en la región llegando a controlar la mayor parte de las fuerzas militares de las "repúblicas populares", hecho que consolidó llegando a ser el ministro de Defensa de Donetsk. Durante su estancia en el este de Ucrania fue uno de los máximos promotores de "Novorrosiya", un proyecto político que quería formar un estado satélite de Rusia en las provincias del sur y este de Ucrania al justificar que históricamente formaron parte del Imperio Ruso. Tiempo después, esta iniciativa se desestimó, él mismo calificó en 2015 el proyecto como "un error monumental" y este territorio se quedó en dos estados sin reconocimiento que posteriormente en 2022 Rusia ha reclamado para sí.

Críticas al liderazgo ruso

Su amor a la patria no le ha impedido criticar abiertamente tanto al presidente ruso como a los mandos que dirigen actualmente a las tropas del Kremlin en Ucrania. En una entrevista a la agencia de noticias Efe en 2019 aseguró: "Putin pudo convertirse en un héroe nacional y pasar a la posteridad. Nunca pensé que fuera tan obtuso y que pudiera dar pasos irreversibles y después intentar frenar cuesta abajo". En ese momento también apuntó que la guerra entre Rusia y Ucrania por el Donbás "era inevitable". Además, aseguró que "Putin no es una persona capaz de aceptar sus propios errores".

Este 2022, después del inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania, se convirtió en 'influencer' y empezó a usar diferentes plataformas como Telegram o Youtube. No se ha posicionado en contra del conflicto pero sí del desarrollo de este. Ha llegado a acusar al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, de "negligencia criminal" e incluso ha dicho que habría que "ahorcar" a Putin por sus errores de planificación. Antes del 21 de septiembre, cuando se anunció la movilización parcial, ya se pronunció a favor de una movilización total de los ciudadanos rusos. Uno de sus mensajes más compartidos al principio del conflicto decía lo siguiente: "Creo que nos vamos a involucrar en un conflicto sangrante a largo plazo, agotador y extremadamente peligroso para la Federación Rusa".