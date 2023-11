Hace tres años, el Colegio de Educación Especial (CEE) Gargansindi de Calp se trasladó de manera provisional al antiguo IES de Benissa y se demolió el edificio donde se ubicaba. Desde entonces, la construcción del nuevo centro escolar no ha hecho más que retrasarse sin que se viera la luz al final del túnel. Quizá hasta ahora. El pleno ha aprobado este martes el proyecto básico y de ejecución del nuevo colegio que tendrá un presupuesto de 7,5 millones de euros.

La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos que han destacado lo positivo de que por fin el documento esté redactado. La intención, según recalcó la alcaldesa Ana Sala, es que las obras puedan licitarse antes de final de año. Aunque por delante aún queda una última palabra de la Conselleria de Educación. La razón: el presupuesto de licitación está 1,5 millones por encima del que inicialmente se presupuestó en el Pla Edificant, donde se enmarca esta obra, por lo que el Consell tiene que dar aún el visto bueno a este trámite.

Aún así, el gobierno local destacó la importancia de tener por fin sobre la mesa el proyecto básico y de ejecución del que será el nuevo edificio donde ubicar el Colegio Gargasindi. En estos tres años, 53 alumnos del municipio se tienen que trasladar a Benissa para acudir el centro escolar, un trayecto de 15 minutos que realizan en autobús. Cabe recordar que el nuevo centro escolar se levantará en la antigua parcela que ocupaba el anterior y que se quedó pequeño para atender la demanda. Se planteó una ampliación pero finalmente fue demolido en marzo de 2021 y desde entonces se está a la espera de que se construya el nuevo.

La alcaldesa explicó en el pleno que "nos alegra traer este punto por fin" tras contar con el proyecto redactado "después de todos los pormenores o las modificaciones de precio que ha tenido que sufrir". Y lanzó una petición al PP de que ayude a agilizar las gestiones que hay que hacer con la Generalitat ahora también gobernada por los populares: "Tienen una oportunidad ahí de ayudar a este municipio". El portavoz del PP, César Sánchez, no se pronunció sobre esta solicitud pero sí mostró su apoyo a que esta infraestructura sea una realidad pronto. Además criticó "el retraso" pero "daremos todo para que esté cuanto antes, sobre todo, por las familias".

Desde Defendamos Calpe, Paco Quiles, indicó que "es una instalación necesaria para el municipio y para las personas que necesitan esta educación especial". Pero fue crítico con Compromís por "cuestionar" en campaña al PP y Ana Sala "por ralentizar las instalaciones" y ahora están en el gobierno. Quiles incidió en la necesidad de que el proceso para construir el nuevo colegio no se alargue otros tres años "sobre todo porque supone un coste para las familias que tienen que desplazarse a Benissa". Y pidió al gobierno local que "sean más rigurosos con los procedimientos".

Ximo Perles, de Compromís, contestó al partido de la oposición: "Criticamos entonces los hechos" porque "no estábamos de acuerdo que se licitara, por un lado, la demolición y por otro la licitación y seguimos criticándolo". Sobre el nuevo colegio, "la intención es tener pronto el Gargasindi, que se haga cuanto antes".

El portavoz de Somos Calpe, Javier del Pino, destacó la "satisfacción" de su partido ante la aprobación del proyecto. Sobre el tiempo que puede tardar en estar el nuevo CEE Gargasinsi alegó que "haremos un esfuerzo para que sea lo más rápido posible. Ahora hay que iniciar el proceso de contratación". El portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, añadió que "tenemos una deuda con las familias de usuarios del CEE que atiende a toda la comarca".

El Centro Público de Educación Especial Gargasindi de Calp nació en septiembre de 1980, como un centro de recursos y de atención a niños y niñas con necesidades educativas graves y permanentes de la comarca de la Marina Alta. Con los años y respondiendo a las necesidades de la zona también se integraron alumnos y alumnas de la Marina Baixa. El centro tiene escolarizados a cerca de 80 alumnos/as con necesidades educativas especiales y permanentes muy diversas.

No habrá rebaja ni subida del IBI

El PP de Calp llevó al pleno la propuesta para modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para aplicar una rebaja del 5% en el tipo de gravamen aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana y que se aplique una nueva bonificación del 90% de la cuota a aquellos establecimientos destinados a actividades económicas, que sean declarados de especial interés y durante los dos primeros años desde el inicio de su actividad.

La moción ha sido rechazada por el gobierno local y la alcaldesa Ana Sala esgrimió sus argumentos: "El Ayuntamiento de Calp no va a subir el IBI. Me gustaría no tener que subirlo en 4 años de legislatura". Y relató largo y tendido todas las medidas que se han tomado para ayudar a los ciudadanos. Pero además añadió que "hay otras formas inteligentes de conseguir ingresos" para no tener que subir impuestos y recalcó que "lo que tenemos que hacer es reducir el gasto". Así adelantó que "sin tocar impuestos vamos a cuadrar los presupuestos". El portavoz del gobierno local, el edil de Compromís, explicó además que "estamos intentando cuadrar el presupuesto" porque la "voluntad del gobierno en su conjunto es no subir los impuestos".

Otros asuntos de pleno

El pleno aprobó también la adjudicación de la concesión del servicio de tren turístico en el municipio. De esta forma, la ciudad recupera esta actividad por la que la empresa pagará un canon anual de 55.000 euros. El contrato tendrá una duración de ocho años. La alcaldesa Ana Sala indicó que "esperamos que el servicio se restaure lo antes posible". Desde Defendamos Calpe se indicó que la mercantil incluyó en la propuesta la inclusión de un tren eléctrico y solicitó que "se esté vigilante" de que se cumple con esta medida en el tiempo de seis meses dado para ello.

Por unanimidad se ha dado luz verde al Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones del municipio de Calp. Los grupos coincidieron en que es un documento "necesario" para la ciudad para conocer los riesgos que se producen cuando llueve intensamente.