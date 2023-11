Calp aprueba su presupuesto para 2024: 46,9 millones de euros

"No habrá subida de impuestos" en Calp. Esa es la previsión que el gobierno local, formado por Somos Calpe, PSOE y Compromís, tiene sobre la mesa y que ha aplicado a la hora de cuadrar los presupuestos para 2024. Las cuentas municipales se elevan hasta los 46.962.815 para el próximo año, un 1,13 % más que en 2023, un borrador que fue aprobado de forma inicial este miércoles con el voto a favor del ejecutivo y los votos en contra de PP y Defendamos Calpe.

La alcaldesa Ana Sala y el portavoz del gobierno local y concejal de Compromís, Ximo Perles, ya desgranaron el martes la propuesta de presupuestos del gobierno local que se ha hecho "desde el consenso" y son "sensatas, responsables y acordes a la situación económica actual", según explicó Sala. Además, indicó que Calp no seguirá la estela de otros ayuntamientos de la provincia que han incrementado algunos impuestos o tasa como el IBI o la basura para poder "cuadrar" las cuentas del próximo año: "Los impuestos se quedan como están sin repercutir a los vecinos ninguna subida", indicó la alcaldesa.

El portavoz del gobierno local insistió en la necesidad de buscar nuevas fórmulas para incrementar los ingresos para hacer frente a los gastos a los que el Ayuntamiento no puede renunciar. Así, el capítulo de Personal se incrementa para 2024 en 850.000 euros debido a las actualizaciones que impone el Estado. "Todo lo que se recauda del IBI prácticamente es lo mismo que lo que nos cuesta esta partida" y que, según el edil, "ronda los 20 millones".

El borrador de presupuesto de 2024 incluye inversiones como la rehabilitación del retén de la Policía Local para modernizarlo, la construcción de un comedor y aseos en el almacén municipal, el nuevo Museo Fester o la nueva sede de Protección Civil. Pero también los 5,4 millones de euros para el Pla Edificant que permitirán construir el nuevo CEE Gargasindi y el segundo instituto.

Entre las inversiones importantes, 100.000 euros para la digitalización del municipio, en este caso, con la instalación de cámaras en las que la inteligencia artificial tiene un papel clave. Así permitirán el reconocimiento de matrícula con el objetivo de que aumente la seguridad en las calles, sobre todo, en las zonas más diseminadas. Además se destinarán entre 30.000 y 100.000 euros para la dinamización del casco histórico; y 270.000 euros para redactar proyectos de accesibilidad en los barrios.

Entre los proyectos con subvenciones de otras administraciones, el parque de Els Garrofers o el tramo 6 del vial J. Y el Ayuntamiento prevé la creación de una oficina de proximidad de la Policía Local en la playa de La Fossa (30.000 euros); o el proyecto de drenaje de aguas en la entrada del cementerio (269.000 euros). Perles destacó que la partida para mantenimiento de colegios se dobla en 2024, pasando de 48.000 a 98.000 euros.

En cuanto a las subvenciones, se destinan 150.000 euros a las ayudas del alquiler joven, que se mantienen respecto al pasado año; 40.000 euros a ayudas para vivienda; 235.000 euros para entidades deportivas; 70.000 euros para la rehabilitación de fachadas; y 146.000 euros para el transporte universitario. Perles destacó también los 55.000 euros que el Ayuntamiento destinará para el programa "Calp, viu i digne" para atender a las personas más vulnerables.

Con todo, la Cofradía de Pescadores de Calp cumple 100 años en 2024 y el Ayuntamiento ha incluido en los presupuestos una partida para ese centenario de 125.000 euros: "Puede llamar la atención pero han sido el principal motor de la economía del municipio. Hay que poner en valor su trabajo y las actividades que realizan como la recogida de plásticos en el mar", explicó Perles. La alcaldesa destacó que precisamente el documento del borrador de presupuestos lleva como imagen a la Cofradía.

La alcaldesa también explicó que para 2024 se continuará con la bonificación del 95 % en la plusvalía de los inmuebles y tampoco se pagará la tasa por apertura de establecimientos. Además, "no vamos a repercutir en los vecinos el aumento del 10,4 % del IPC" en algunos servicios. Además recalcó que las cuentas de Calp han podido cuadrarse "porque tenemos solvencia. Dejamos la deuda del Ayuntamiento a cero el año pasado y eso nos permite poder tomar decisiones y asumir otros gastos". Solo en intereses, el Ayuntamiento ha ahorrado 200.000 euros.

Perles quiso dejar claro que los presupuestos nacen "del esfuerzo del consenso. No son unas cuentas de un partido político, sino de un equipo de gobierno". Porque cada formación que forma ese ejecutivo tenía en su programa electoral sus propios proyectos y algunos, por ahora, tendrán que esperar a saber si se cuenta con remanente de tesorería para incluir más inversiones: "No es el presupuesto que más gusta a Compromís o a otros grupos, pero es el más consensuado", insistió Perles. "Son unos presupuestos sin grandes proyectos faraónicos pero que van con el día a día de las personas", añadió.

Los grupos municipales de la oposición, PP y Defendamos Calpe, mostraron su rechazo a las cuentas municipales y votaron en contra. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló "se trata de unos presupuestos continuistas, no hay cambios trascendentales". Por tanto, "nuestro análisis será similar al de los últimos cuatro años". Así destacó que el municipio tiene "ingresos récord y eso no se traduce en servicios públicos mejores que en otros municipios".

El edil de la oposición indicó que "hacen falta infraestructuras y políticas de Movilidad; y existe una falta de saneamiento histórica". Con todo alegó que "el problema real es de gasto y hay que ser eficientes". Así destacó "algo que Intervención ha marcado y que puede marcar que el presupuesto no sea real a lo que nos gastemos: no puede incrementarse más de un 3 % y el interventor detecta que se incrementa un 9 %. Vamos a tener que recortar unos 2,5 millones en los próximos meses pero no se identifican esos gastos en las cuentas".

El portavoz de Defendamos Calpe añadió que "los gastos de personal suben un millón más. El problema es que será un millón más cada año, ¿qué plan tienen para corregir este gasto? Si hay una limitación de gasto, el aumento en Personal se lo va a comer el resto de años. También se incluye el incremento de sus sueldos y el de los asesores y eso no lo explican. Es casi 500.000 euros".

En cuanto a la inversión, "se asocia siempre a algo productivo y positivo" pero en "este Ayuntamiento se relaciona con mantenimiento, no hay nada nuevo que mejore la vida de la ciudadanía" solo "el instituto que viene directamente de la Generalitat". De cada 100 euros, solo 7 van a inversiones. Qué pasa con proyectos como el Club Social de la Manzanera que se han esfumado de estos proyectos.

Por su parte el concejal popular, Miguel Crespo, indicó que el presupuesto refleja "propuestas sin rumbo político, no dan respuestas reales a los problemas de Calp". El tripartito "no acaba de arrancar, no se ve esa sintonía en el día a día y en hacer una propuesta en común". De hecho, "no se abordan las propuestas principales de los partidos de gobierno que llevaban en sus programas electorales, empezando por hacer unos presupuestos participativos que llevaba el PSOE" o algunos proyectos de Compromís.

El popular recalcó que "tenemos unos presupuestos basados en la continuidad", es decir, "una prórroga donde no hay inversión más allá de los proyectos iniciados en los gobiernos del PP" en años anteriores. Si "se elimina la partida del Pla Edificant, solo se varía el presupuesto en muy poca cantidad respecto a 2023", indicó Crespo. "Nos están contando cosas que ya sabíamos que estaban en marcha", añadió.

Las inversiones "siguen llegando de administraciones superiores" para proyectos "que son los más significativos para el municipio" en organismos que gobierna el PP. "Echamos de menos un presupuesto más trabajado y más participativo" porque la oposición no ha podido opinar sobre el mismo, indicó el edil del PP. "Mantener significa continuismo y la situación económica necesita más esfuerzo por nuestra parte", agregó. "Más allá de cumplir requisitos técnicos, tienen que repercutir en el bienestar de nuestros vecinos", explicó el concejal del PP. "No están a la altura de lo que se merecen los vecinos", concluyó.

El portavoz del gobierno, Ximo Perles, contestó a la afirmación de que el presupuesto no es participativo: "El 10 de octubre se remitió un correo a los distintos portavoces para que le trasladasen sus propuestas para el presupuesto". Por ello apuntó que "el esfuerzo de contar con todos se ha hecho" pero no ha recibido respuesta.

El edil de Compromís indicó que "hemos tenido cuatro meses para formar el presupuesto, no ha sido fácil pero sí hay rumbo político. Ha habido prioridades nuevas que destacan como el incremento en inversión en educación o el programa “Calp, Viu i Digne”, son medidas significativas". Sobre el gasto de personal, "¿cómo lo abordamos? ¿despidiendo a gente, reduciendo los sueldos?, son medidas ilegales”.

El portavoz del grupo socialista, Guillermo Sendra, tras agradecer el trabajo de los técnicos se dirigió a la bancada popular señalando que "ustedes después de invocar que el presupuesto se fundamenta en las aportaciones del PP acaban diciendo que no está a la altura de los calpinos. Estos presupuestos incorporan las pretensiones de los tres partidos, aunque les pese hay buena sintonía entre los tres partidos".

Finalmente el portavoz de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, añadió que "sorprenden los argumentos del PP porque muchas de las acciones de estos presupuestos vienen de la anterior legislatura, cuando ustedes gobernaban. Este equipo de gobierno es un claro ejemplo de lo que significa la función de un gobierno municipal, donde se dejan de lado las ideologías para mejorar la vida de los ciudadanos".

El PP criticó el día y hora del pleno ya que coincidió con la inauguración de la nueva legislatura en Las Cortes en Madrid y el portavoz popular César Sánchez no ha podido acudir: "No se ha podido llegar a un consenso en cuanto a horario del pleno" indicó el popular Miguel Crespo. Es "no escuchar la voz del candidato más votado de las elecciones municipales". El portavoz del gobierno contestó que "no ha sido un criterio político para fastidiar a nadie. Yo también tenía responsabilidades políticas en la Diputación de Alicante a las que no he podido acudir. Se va a hacer un esfuerzo para no impedir a ningún miembro de la corporación que asista a los plenos".

Medidas para lograr ingresos

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa varias opciones para "generar ingresos sin afectar al bolsillo de los ciudadanos", según indicó Sala. Entre ellas, se ha tirado de depósitos en bancos para que "el dinero del Ayuntamiento genere ingresos". Así, la remuneración de este saldo en cuentas bancarias es de 977.000 euros, según la alcaldesa. Pero hay más medidas que están ya sobre la mesa.

Fue Perles el que desgranó algunas de ellas aunque aún no estén aplicándose. El Ayuntamiento de Calp pretende aumentar los ingresos anuales sin tocar ningún impuesto. ¿Cómo? Pues el concejal de Compromís indicó que sin la Tasa Turística "que el Consell ha descartado" para la que su partido estaba a favor, "hay otras maneras de repercutir en los visitantes el gasto de servicios y que contribuyan" a la economía municipal. Aunque no explicó de qué manera exacta porque aún se está estudiando sí desveló que una opción sería que los turistas "paguen más por aparcar" sus vehículos y que los residentes paguen menos. Aunque no especificó ningún otro cobro que se podría aplicar a los turistas sí dejó caer un ejemplo: "En Callosa d'en Sarrià, el 20 % del presupuesto deriva de lo que se cobra por entrar a Les Fonts de l'Algar". Así que ese modelo podría ser uno de los que se pongan sobre la mesa.

Pero hay más opciones. "No podemos cobrar ahora mismo ninguna tasa por celebrar actos culturales" en espacios públicos. Por lo que otra opción sería "hacer una ordenanza para que los servicios sean más sostenibles", agregó Perles. Así, el Ayuntamiento también prevé tener ingresos por la gestión de la piscina municipal una vez que la adjudicataria devuelva la concesión y la asuma la administración local que ingresaría también lo generado por los futuros precios públicos de la normativa fiscal que se va a redactar.