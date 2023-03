Obras, ayudas y mejora de servicios. El Ayuntamiento de Calp destinará más de 8 millones de euros a 52 inversiones en 2023. Para ello, se ha aprobado destinar ese importe del remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto del pasado año; es decir, el dinero que ha quedado tras ajustar los ingresos y gastos de la administración local y que no se ha gastado. La propuesta ha sido aprobado con los votos del gobierno local, de PP y Ciudadanos (Cs), los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, y la abstención de Defendamos Calpe.

El consistorio aprobó hace apenas dos meses el presupuesto de 2023 por un importe de 41 millones de euros, un 2,78% más que en 2022. Ahora, tras la propuesta que ha dado luz verde en el pleno se añadirán las inversiones que se llevarán a cabo con esos 8.087.374 euros del remanente de Tesorería de 2022.

Entre ellas, destacan dos por su cuantía: el reasfaltado de nueve urbanizaciones (Tossal, Estación, Cucarres, Colina del Sol, Ortembach, La Merced, Gran Sol, La Caleta y Empedrola) y diversas calles y plazas (carrer del Llavador, avenida Juan Carlos I y plaza Mediterráneo) con un importe total de 2.316.588 euros; y la fase I y II del vial del Ràfol o camino de la Empedrola, con una inversión total de 2.033.844 euros. En este último caso, se va a acondicionar el camino que va de la partida Ràfol hasta el término municipal de Benissa paralelo al Barranco del Quisi. Las obras incluyen ensanchar un camino de más de 1 kilómetro de longitud y la construcción de muros de contención además de trabajos de asfaltado y alumbrado.

Entre el resto de inversiones, se destinarán 1.147.528 euros para reeditar este año un nuevo Plan de Empleo que permita la contratación de personas desempleadas en puestos con diversas categorías profesionales. El concejal de Hacienda, Fernando Ortiz, explicó además que se reeditará el Bonocomercio y el Bonocome, dos campañas que en ediciones anteriores han permitido estimular el comercio y la hostelería local. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 500.000 euros.

Además explicó que se va aponer en marcha un Bono Alquiler Joven, dotado con 300.000 euros, que pretende establecer una serie de ayudas al alquiler de vivienda por parte de los jóvenes calpinos y las obras de la segunda fase del Auditorio de la Casa de Cultura por un importe de 110.000 euros. También se incluye en las inversiones del remanente la renovación del parqué del Pabellón Domingo Crespo por un importe de 159.864 euros. En el apartado de obras se destinan 128.712 euros para la reparación del acceso a la cala Calalga y 77.887 euros a la construcción de un circuito pump track en el Esplai Parc.

Entre las inversiones más novedosas destaca la adquisición de un equipo para el análisis de los excrementos de animales de domésticos con un importe de 61.704 euros. Con este equipo de podrán analizar las deposiciones en la vía pública y reconocer, a través del chip, al propietario del animal y proceder a la correspondiente sanción. En el apartado del Casco Antiguo se destinan 85.382 euros al suministro e instalación de luminarias en esta zona y 50.000 euros a la adquisición de aseos destinados al mercadillo. También se dotan 30.000 euros para la reforma de los baños del CEIP Oltà.

Se incluyen la instalación de un ascensor en la Casa Nova para lograr que sea un espacio adaptado por un importe de 22.845 euros, la adquisición de equipos de teletrabajo por valor de 30.000 euros, la adquisición de 20 terminales de radio para los agentes de la Policía Local por valor de 20.000 euros, chalecos antibalas por valor de 10.000 euros o 25.000 euros para la reparación de la embarcación de la Policía Local.

Tras conocer las más de 50 actuaciones propuestas, llegó el turno de la oposición quien mostró su rechazo a algunas de la inversiones y, sobre todo, a que el equipo de Gobierno no haya buscado el consenso para poder elegir dónde destinar esa importante cantidad de dinero de más de 8 millones de euros.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, afirmó que "coincidimos en el fondo porque son inversiones necesarias pero no coincidimos en la metodología para asignar las inversiones". Porque para su grupo municipal "no hay criterio que ordene qué es prioritario y qué no lo es". Y destacó esa falta de consenso con la oposición: "No nos han tenido en cuenta, gestionar 8 millones no es algo que se decida en una tarde. Además son inversiones a corto plazo, de mantenimiento y rehabilitación. Esto no incrementa el nivel de vida de los calpinos sino que se queda igual". Así recalcó que "lo vamos a utilizar para tapar agujeros, no para hacer nada extraordinario".

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, apuntó que "la oposición representa a un 47% de la ciudadanía y no nos han tenido en cuenta para planificar estas inversiones". Así recalcó que "se traen más de 50 inversiones en un solo punto y hay que posicionarse en todas a la vez". Además indicó que "hay algunas actuaciones que consideramos esenciales pero otras son muy llamativas, como 2'5 millones en asfaltado o 2 millones para el vial del Ràfol". Y sobre el plan de Vivienda joven: "Después de 4 años sin hacer nada en materia de vivienda joven ahora traen un plan sin bases redactadas o informe de no duplicidad, creo que esta partida no va a ejecutarse. Llama la atención la falta de inversión es en medio ambiente y formación cultural. No se abarcan problemas estructurales".

Santos Pastor, portavoz del PSPV-PSOE, explicó en su turno que "es una larga lista de inversiones" que llegan cuando "hace apenas dos meses se aprobó el presupuesto de 2023 y ahora aparece esta transferencia de crédito que es una lista a los Reyes Magos". Recalcó que el dinero llega del remanente "porque no se ha ejecutado el presupuesto del año pasado" y que, aunque "algunas inversiones son necesarias y prioritarias, otras no lo son". El socialista añadió que "nos sorprenden mucho algunas actuaciones aunque sabemos que no se van a ejecutar ya que forman parte de una política de propaganda. Hemos intentado introducir algunos puntos necesarios para el municipio que no han sido atendidos. Algunas actuaciones demuestran falta de previsión".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, se mostró favorable al listado de actuaciones financiadas con el remanente y ha señalado que "nos sentimos responsables de estas inversiones". Y ha acusado a la oposición de falta de concreción. La portavoz del PP, Noelia Císcar, destacó las inversiones sociales como el incremento de las partidas de Majors a Casa y Menjar a Casa debido a la "subida de los precios".

Con todo, la alcaldesa, Ana Sala, ha indicado que "estos 8 millones son dinero de los ciudadanos que vuelven a los ciudadanos en forma de reparaciones, asfaltado, viales, etc". Y contestó a la oposición y sus dudas: "El 47% de los ciudadanos que han votado a la posición ¿no quieren estas actuaciones inversiones? ¿no quieren el Plan de Empleo? ¿dotar a la Policía Local? ? ¿el bono- comercio o el bono-come o mejorar las instalaciones deportivas? Todo es necesario aunque la oposición no quiera votarlo a favor. Es dinero de los ciudadanos que nos toca gestionar y administrarlo de la mejor manera posible. No actuamos de manera caprichosa".