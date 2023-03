He acogido en mi casa a una cría de gato. La gata de mi amiga parió varios gatitos y decidí lanzarme a la aventura de tener un animal de compañía. El problema es que el animal no obedece y cuando le llamo parece no oírme. He llegado a pensar que está sordo como una tapia ¿Es eso es posible?

Cualquier animal, como nosotros mismos, puede tener problemas de audición y presentar una sordera. De hecho, distintos estudios han concluido que, por ejemplo, los gatos que poseen el pelo blanco y los ojos azules tienen casi cuatro veces más posibilidades de nacer sordos que el resto. El problema en animales como los gatos o los perros es que, cuando eso se produce, se quedan sin poder usar una de sus herramientas más valiosas, el oído. No obstante, antes de concluir que el animal padece un problema auditivo, lo primero que nuestro veterinario hará será descartar otras posibilidades. Para ello, realizará un completo examen neurológico que le ayudará a saber si dicha sordera no está, en realidad, ocultando una enfermedad vírica o parasitaria. Si finalmente el resultado es negativo, es muy posible que, en efecto, el animal padezca una disminución parcial o total de su capacidad auditiva. Por tanto, lo mejor es que, cuanto antes, acudas a tu veterinario para que le realice una valoración completa y adecuada.