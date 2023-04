Cada vez más ciudades se declaran amigas de los animales. Es una calificación importante que, aunque no existen unos parámetros concretos de lo que se debe cumplir para ser una ciudad de este tipo, sí existe un amplio consenso sobre la actitud que en dichas ciudades se debe tener hacia los animales. No se trata de que cada uno haga lo que quiera y de que los derechos de aquellos que poseen animales se impongan a los de aquellos que no los tienen. Se trata, simplemente, de arbitrar normas que faciliten la convivencia de todos. La tolerancia y el respeto en este sentido son las mejores armas. Tener, por ejemplo, una red de establecimientos y medios de transporte, públicos y privados, que admitan animales, siempre que cumplan unos mínimos parámetros sanitarios y de comportamiento, puede resultar importante, pero también que los propietarios de los animales sean responsables y eviten cualquier tipo de conflicto.

Por eso, cada vez más ayuntamientos facilitan un carnet de dueño, cuidador o poseedor de animales responsable. Estos carnet vienen a reforzar y de alguna forma garantizar, la responsabilidad de esas personas que, entre otras cosas, deben tener conocimientos sobre las normativas que regulan la vida de los animales y cumplirlas. Además, deberían ser personas respetuosas y tolerantes, siempre dispuestas a mediar ante cualquier conflicto y a buscar soluciones. La tenencia de animales de compañía es un derecho que asiste a las personas, pero también lo es no tener animales de compañía o no sufrir molestias por la presencia de éstos en nuestro propio edificio o, por ejemplo, al hacer uso de cualquier establecimiento o servicio público. Reitero, las personas que tenemos animales debemos ser responsables para no crear intolerancias hacia los animales. Eso garantiza una buena convivencia y, así, generaremos una actitud positiva por parte de todos hacia los animales. Además, de esa forma estaremos protegiéndoles, porque aquellas personas que, por la razón que sea no los tengan o nos los quieran tener, los verán con buenos ojos y también los respetarán.