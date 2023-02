José Antonio Canales Rivera no está viviendo su mejor momento. El torero se ha visto envuelto en un altercado en un bar durante los carnavales de Cádiz que terminó en la calle con forcejeos. Las imágenes grabadas por un testigo a las puertas del bar, muestran a un grupo de personas tratando de separar a Canales y a otro hombre. Según la dueña del bar, ella vio a un chico intentando pegar a otro y la pelea se trasladó a la calle, donde Canales la habría empujado y ella habría caído al suelo.

Al día siguiente del incidente, Canales apareció en ‘Sálvame’ para pedir disculpas por su comportamiento y asumir la responsabilidad por su "error". Aunque no quiso dar detalles sobre lo sucedido, reconoció que debió haber sido más paciente y que le producía vergüenza lo sucedido.

En cuanto al origen del conflicto, Canales se negó a dar detalles, pero afirmó que no fue una falta de respeto hacia su madre, como se había rumoreado. Según su versión, hubo un forcejeo entre dos amigos en el bar y él intentó separarlos, pero uno de ellos continuó. Cuando vio a su madre presente en el lugar, se puso nervioso y trató de sacarla del bar, lo que provocó una situación tensa. “Me gritan, me dicen cosas y llega un momento en que esa paciencia de la que hago gala… Cuando se llega a esa situación, es porque el respeto se falta mutuamente unos a otros”, explicaba el primo de Fran Rivera.

Canales se disculpó por el daño que pudiera haber causado y aceptó que la dueña del bar había tomado medidas en su contra. Aunque algunos de sus compañeros de programa le pidieron detalles sobre lo sucedido, él se negó a dar más explicaciones, argumentando que no quería darle más vueltas al asunto. “No lo voy a explicar porque no me da la gana, no hay que darle más vueltas”, decía tajante desafiando a las preguntas de los colaboradores.

En resumen, Canales Rivera protagonizó un altercado durante los carnavales de Cádiz que terminó en la calle con forcejeos. Aunque no quiso dar detalles sobre lo sucedido, pidió disculpas por su comportamiento y reconoció que debió haber sido más paciente. La versión de la dueña del bar sugiere que él la habría empujado, pero Canales afirmó que no hubo una falta de respeto hacia su madre y que intentó separar a dos amigos que estaban forcejeando.