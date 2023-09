No descubrimos nada si decimos que Alba Carrillo es uno de los personajes televisivos más combativos de los últimos tiempos. Atrás quedan los momentos en los que la modelo y su madre, Lucía Pariente, participaron en ‘Supervivientes’ y se largaron o en los que Alba y Jorge Javier tuvieron un durísimo enfrentamiento tras su participación en Gran Hermano VIP.

Esta tremenda guerra (y otras) acabaron con la salida de Alba de Mediaset con denuncias de por medio. Pero parece que la también criminóloga no ha olvidado todo lo que vivió en la cadena y se ha reservado un último zasca al presentador.

Jorge Javier estrenaba esta semana su nuevo programa ‘Cuentos chinos’ en el que contaba con novedosos colaboradores. El mítico presentador de Telecinco llegaba para competir con un histórico de la televisión y de Antena 3, El Hormiguero de Pablo Motos. Pero por el momento lo de competir no se está dando, ya que mientras que el programa de entrevistas ronda su habitual 18% de share, el de Jorge Javier no ha logrado pasar del 9% y comienza su caída.

Alba Carrillo contra Jorge Javier

Alba Carillo no ha querido perder la oportunidad de opinar sobre el programa de Jorge Javier. Al principio en un tono conciliador… "He visto un poquito de ‘Cuentos chinos’, que la verdad, me esperaba más de Jorge Javier. Porque, aunque hay cosas de él que no me gustan, sigo pensando que la tele está en sus manos. Si no la salva él, no la salva nadie".

Pero no tardaba en lanzar alguno de sus dardos envenenados. "La televisión está aburridísima", "le he visto como muy neutro. Le he visto poco combativo", explicaba para añadir "pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo. Como espectadora echo en falta un poquillo de creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos, porque es como lo mismo todo el rato".

Con respecto a Mediaset, la modelo también le lanzaba una pullita: "Cómo pasan de azulismo extremo por la mañana, al rojismo extremo por la noche, por más que quieran hacerse los neutros", y finalizaba con una alabanza a… la competencia: "Que sigan echando el partido de tenis en la antigua cadena gloriosa. Por qué ¿sabéis quién se va a llevar el 'match point'? Mi ‘Sonso’, que es una genia. La amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona", finalizaba su speech Carrillo.