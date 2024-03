Arkano está a punto de comenzar una de las aventuras más emocionantes de su carrera profesional, ya que en apenas unos días debutará como concursante de Supervivientes. Por ello, ha querido despedirse de todos sus seguidores de instagram a través de un vídeo donde confiesa sus miedos y predicciones de lo que va a ocurrir durante su etapa en Honduras.

"Este es el último vídeo que hago antes de irme a Supervivientes, estoy muy nervioso, y acabo de romper una percha", dice Arkano en el vídeo entre suspiros. El rapero alicantino ha querido agradecer todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus seguidores en su última publicación en redes sociales. También ha aprovechado para desahogarse y dejar constancia de su nerviosismo por lo que está a punto de vivir en el reality de Telecinco.

Las predicciones de Arkano sobre su paso por Supervivientes

Otras de las intenciones de Guillermo con esta publicación es dejar unas predicciones oficiales sobre su paso por el concurso para compararlas una vez termine el concurso.

Una de las cosas que más miedo le da es el salto desde el helicóptero: "Voy a tardar en saltar, y voy a pedir que me lo bajen lo máximo posible", confiesa Arkano. "Voy a terminar saltando por la presión de que todo el mundo me está viendo en directo".

Sus apoyos dentro del concurso

Otro de los temas que ha querido comentar en este vídeo es la relación que va a tener con sus demás compañeros, algo que también le tiene un poco en vilo, ya que "hay perfiles de todo tipo".

"Rocío Madrid es mi mayor esperanza en cuanto a apoyo emocional, me transmite muy buen rollo", afirma el rapero, ya que es el único participante que conoce en persona previamente al concurso. Arkano y la colaboradora de Crónicas Marcianas coincidieron en Pasapalabra.

Además de la actriz malagueña, el exconcursante de Masterchef Celebrity cree que también se va a llevar bien con Blanca Manchón y Rubén Torres, aunque no lo asegura porque "nunca se sabe con quien te vas a llevar mejor o peor" y solo se está basando en la energía que le transmiten en sus videos de presentación.

Algo que sí tiene claro es que no es una persona conflictiva y que su intención es evitar cualquier tipo de polémica con sus compañeros de concurso. "Aunque el hambre me lleve a ello, creo que no me voy a meter en muchos jaleos", asegura Guillermo.

"Estoy practicando apnea mirando vídeos de youtube"

Otra de las curiosidades que tiene Arkano es que no sabe cómo va a reaccionar cuando lleve días pasando hambre, y sin alimentos que tiene en su día a día como el café.

Respecto a las dinámicas de Supervivientes, como la pesca o las pruebas para ganar la inmunidad, también ha querido predecir tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles.

"Nunca he pescado, así que la pesca se me va a dar fatal", confiesa. "Cuando aparezca un bicho me voy a ir corriendo".

Por otro lado, Guillermo se ha tomado en serio una de las pruebas más impactantes del programa: "Estoy practicando apnea con vídeos de youtube", asegura el alicantino.

Arkano y el freestyle en condiciones extremas

Conocido por ser el rey del freestyle, el rapero se imagina que seguramente en Supervivientes se den situaciones en las que tenga que improvisar algo de freestyle. "Nunca he hecho freestyle en condiciones tan extremas, no sé como va a salir ni cómo va a reaccionar mi mente", dice Arkano en su vídeo de instagram. Y añade que quizá esta experiencia haga que su mente le conecte con otras cosas que nunca habían conectado.

Antes de dejar de grabar ha agradecido de nuevo todo el apoyo recibido, y ha terminado el vídeo diciendo que Supervivientes "es una aventura que se vive una vez en la vida".