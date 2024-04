Uno de los momentos más esperados de esta edición de Supervivientes será el reencuentro de Ángel Cristo con su novia, Ana Herminia, que ya se encuentra en Honduras.

Debido al repentino cambio de programación de Telecinco en el que movió el programa de Carlos Sobera, ‘Tierra de nadie’, del martes al miércoles para poner ‘Factor X’, no será hasta este miércoles donde veremos el ansiado reencuentro. Antes, Ana ha respondido a las preguntas de Laura Madrueño y ha afirmado que ve a su chico “estupendamente. Me hace súper feliz ver esa parte sensible que está sacando Supervivientes de él”.

Sobre cómo lo está viendo en su participación en el concurso, Ana ha afirmado que “todos tenemos una parte villana y con todo lo que ha vivido y está pasando es lo más normal, que saque ese toque de defensa más que el villano que él se llama”.

Sobre la reciente unión de Ángel con Blanca Manchón y Aurah Ruiz, Ana se muestra encantada y califica a las chicas como unas “jabatas”, que le vendrán a su novio muy bien en la convivencia. Respecto a la reciente incorporación al grupo de Laura Matamoros, Ana cree que “los dos son muy directos, no tienen filtro y me gustaría que se lleven bien”. Sin duda este sería una buena trama para el concurso ya que ambos concursantes son muy polémicos y no dudan en decirse las cosas a la cara. Veremos si Laura Matamoros logra vencer todos los prejuicios con los que llega a la isla sobre Ángel y que le han ido contando los concursantes expulsados que iban llegando a Playa Limbo.

Lo que no ha llamado para nada la sorpresa de Ana ha sido la habilidad de Ángel para la supervivencia, para montar una carpa o para otras cosas, ya que “es un manitas”.

Sobre su reencuentro, cree que su pareja se va a quedar en shock y que va a ser “emocionante y precioso. Necesito transmitirle que tiene una familia en España que se alucinante, que tiene un apoyo, que le quiere y que me muero por abrazarlo y comérmelo”, explicaba Ana

Los frentes abiertos de Ángel Cristo

Y si Ángel Cristo no se corta al hablar de los concursantes, su chica tampoco. Ana se ha caracterizado por ir a defenderlo a los platós de forma dura y beligerante y su opinión del resto de compañeros no iba a ser menos. Aquí está su opinión sobre algunos de ellos:

“ Carmen Borrego contaminó todo el concurso, a todos los participantes. Es la gran estafadora de España”.

contaminó todo el concurso, a todos los participantes. Es la gran estafadora de España”. “ Kike Calleja es “el corre ve y dile de la edición, la vieja del visillo. Está por todas partes y sin decir nada”.

es “el corre ve y dile de la edición, la vieja del visillo. Está por todas partes y sin decir nada”. “ Miri para mi no es ni siquiera es una mosca cojonera, es un abejón, que cansa, agobia y demasiada paciencia ha tenido Ángel”.

para mi no es ni siquiera es una mosca cojonera, es un abejón, que cansa, agobia y demasiada paciencia ha tenido Ángel”. “Sobre Arantxa del Sol siento tristeza, decepción y se que se va a arrepentir del daño. Me partió el alma tanto ver los ojos de Ángel con esa ilusión y con esa tristeza enorme luego y los ojos de ella con un rencor por creerse a personas”.

marieta trató de hacer la carpeta que yo sabía. ángel la paró enseguida y ese es todo el problema

a gorka creo que le falla un pqouito la madurez y la personalidad un poco más fuerte lo que más me llama la atención de ángel es que siempre ha sido él mismo. se ha mantenido tal caula es , se esá mostrado en esencia pura de cómo es y la audiencia lo va a valorar.

Se va a enfrentar a tres grandes fieras: ningún problema, aquí llegó la leona del circo