La espantá de tres horas de Ángel Cristo por Honduras ha tenido sus consecuencias. La fuga del hijo de Bárbara Rey tras un duro enfrentamiento con Aurah Ruiz y Blanca Manchón ha finalizado con la nominación directa de la mujer de Jesé y la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo.

El concursante permanecía aislado desde que el Ejército de Honduras lo encuentra en la isla y sus palabras eran demoledoras. Ángel Cristo empezaba pidiendo disculpas “a todas las personas que se han preocupado por mí, no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente. Pido perdón desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que se han preocupado”, decía compungido.

“Me encuentro psicológicamente bastante al límite de la situación, físicamente me encuentro fuerte pero psicológicamente ya no”, explicaba Ángel. “Se han sobrepasado unas líneas rojas que nunca pensé que se sobrepasarían. Habéis visto muchas cosas en imágenes y otras no se pueden captar porque pasan en un abrir y cerrar de ojos”, añadía.

Sobre los motivos que le llevaron a fugarse de la isla, Ángel explicaba que “he sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio sin importarme lo que me pudiera ocurrir”.

“Llevo cuatro años donde no he podido estar con mi hija. 30 horas al mes, 4 años por un error del que no me perdonaré en la vida. Yo no sé nada de mi hija. Si me vais a cortar no hablo más pero la gente tiene que entender lo que ocurre”, decía Ángel.

“Arantxa del Sol me pegó”

Al oír hablar de que su comportamiento tendría consecuencias, Ángel Cristo recordaba que “también tendríamos que hablar de cuando Arantxa del Sol me pegó en la lancha, había testigos y no se tuvo en cuenta. Y como no se grabó no existe pero el equipo sí lo sabía y no hubo consecuencias ante eso. Aquí consecuencias para unos sí y para otros no”, decía el concursante.

A lo que Carlos Soberta le explicaba que Arantxa había sido expulsada del concurso cuando se tuvo conocimiento de este incidente. Pero Ángel le recordaba que la mujer de Finito de Córdoba estuvo dos semanas más en el concurso hasta que el público la expulsó. “Mentira, lo juro por mi hija. No mientan a la gente”.

Denuncia por violencia de género

“Llevo cuatro años viendo a mi hija 30 horas al mes. Mi exmujer me denuncia por violencia de género falsamente y salgo inocente. Aurah dice pobrecita tu ex mujer te mereces solo ver 12 días al año”, decía muy exaltado.

“Yo hace años sufrí un ictus por firmar un convenio engañado. No se cómo está mi hija pequeña cada día que estoy aquí, yo no tengo nada más que decir. Yo pago lo que tenga que pagar pero hoy mi concurso se acaba aquí”, decía gritando.

Ahora respondía que sentía vergüenza de sus palabras. “Lo siento mucho por nombrar a esas personas. Todas las cosas que sé y dije él mismo lo ha contado delante de una cámara. Le pido perdón a él”, explicaba Aurah que añadía que había utilizado esa información de muy mala fe”.

Carlos Sobera no iba a dejar pasar esto por alto y le recordaba a la concursante que no se podían usar los temas familiares para atacar a alguien a lo que la canaria le explicaba que fue “acción-reacción”. “No se llama acción-reacción, se llama educación”, respondía contundente el presentador.

“Lo que tengo yo miedo de verdad es de las denuncias falsas que hacen que las buenas personas salgan perjudicadas”, remataba.