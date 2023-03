En época preelectoral, como la que estamos, andan los políticos y los partidos desaforados prometiendo lo que pueden y lo que no pueden. Prometen más agua, bajar impuestos, eliminar la pobreza, contribuir a la igualdad y un sinfín de cosas que se quedan todas en el infierno de las buenas intenciones y que saben que son mera propaganda electoral que no llegarán a llevar a cabo. Pero obras son amores y no fútiles promesas que no se podrán cumplir.

Hablando de obras, he aquí algunas de las iniciativas y logros del gobierno de Ximo Puig, como carta de garantía de su buen hacer y eficacia gestora, en apartados: Economía: El gobierno de Ximo Puig ha impulsado la economía valenciana, especialmente en sectores como el turismo, la agricultura y la industria. Esto ha llevado a un aumento en la creación de empleo y una disminución en la tasa de desempleo. El gobierno de Ximo Puig ha puesto en marcha un plan de desarrollo económico centrado en la innovación y la digitalización, así como en el fomento de la industria, el turismo y la cultura. También ha creado programas de empleo y formación para jóvenes y personas desempleadas. Sanidad: Uno de los principales logros del gobierno de Ximo Puig ha sido la mejora del sistema de salud en la Comunidad Valenciana. Se ha invertido en hospitales y centros de salud, se han mantenido las plantillas de médicos y enfermeras, y se ha mejorado la atención sanitaria en general. Se ha mejorado el sistema sanitario público, aumentando el número de profesionales sanitarios y mejorando la atención y los servicios. Educación: El gobierno de Ximo Puig ha trabajado para mejorar la calidad de la educación en la Comunidad Valenciana. Se ha logrado la inversión en educación y se han implementado medidas para reducir la brecha educativa entre las diferentes zonas de la región. El gobierno ha asegurado el presupuesto en educación, reducido el número de alumnos por aula y ha mejorado la formación y las condiciones laborales de los profesores. Igualdad: El gobierno de Ximo Puig ha promovido políticas de igualdad de género y diversidad sexual. Se han creado leyes y medidas para prevenir la discriminación y la violencia de género, y se ha trabajado para promover la igualdad en el acceso al empleo y la educación. Lucha contra la corrupción: Se ha establecido un plan de lucha contra la corrupción y se han desarrollado políticas de transparencia y participación ciudadana. Medio ambiente: El gobierno de Ximo Puig ha puesto en marcha iniciativas para proteger el medio ambiente y reducir la huella de carbono de la Comunidad Valenciana. Se han impulsado proyectos de energías renovables y se ha trabajado para reducir la contaminación del aire y del agua. El gobierno ha tomado medidas para reducir la contaminación y proteger el medio ambiente, como la prohibición de bolsas de plástico y la promoción de energías limpias. Políticas sociales: El gobierno ha implementado políticas para apoyar a las personas más vulnerables, incluyendo ayudas a la vivienda, la alimentación y la atención a personas mayores. Esta es una muestra de la eficacia de su gobierno. Incluso en la gestión del agua y de las ayudas a un sector que sufre especialmente la crisis, como el de la cerámica, está arbitrando nuevas formas de ayudas que, sin salirse de lo establecido legalmente ni de las políticas del gobierno central, pueda satisfacer las demandas de los sectores implicados.