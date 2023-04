La semana pasada estuvo en Elx la Consellera de Cultura, Raquel Tamarit, de quien depende nuestro Palmeral. Vino, entre otras cuestiones, para la constitución formal de su Patronato. Recordemos que, según la nueva Ley, se debería haber constituido antes de febrero de 2022. Que lo haga más de un año después sólo puede responder a un evidente desinterés en su puesta en marcha, cuestión más que preocupante para el futuro del Palmeral.

Y menos mal que llegan elecciones y todos se ponen las pilas. Así el pasado 29 de marzo se pudo hacer la foto del nuevo Patronato aunque, con elecciones municipales y autonómicas en menos de dos meses, probablemente habrá que hacer otra foto por los cambios que puedan ocurrir. Y todo ello sin hacer ninguna reunión de trabajo. Esperemos que el nuevo no tarde tanto en constituirse. Es lo que tiene hacer las cosas tan a destiempo.

Se ha perdido un tiempo precioso en ponerse a trabajar por el Palmeral con la nueva Ley. Y sin ninguna justificación. Y aún queda constituir la Junta Gestora que, de estar creada, deberá reunirse cuatro veces al año para mejorar el Palmeral y de la que aún no se sabe cuándo se pondrá en marcha. Y no será porque no hay tarea pendiente: a los problemas crónicos de falta de personal, medios materiales, calidad y cantidad suficiente de agua para riego, envejecimiento de ejemplares, plagas, actuaciones agresivas en huertos (Hort del Gat), etc., se unen temas pendientes hace años: Plan Especial del Palmeral, Plan Director, Uso y Gestión, etc. No está el Palmeral de Elx para aguantar tanto desinterés como últimamente padece. Hace falta otra marcha.

Están muy bien los discursos que se le dedican, recordando su importancia y lo que supone para Elx. La semana pasada volvió a tener su dosis de discursos, especialmente por parte de la consellera. El problema es que, para ser creíbles, necesitan ir acompañados de hechos y ahí se producen fallos en cadena. Al increíble desinterés mostrado por la constitución de los nuevos órganos que la Ley determina, se unen las declaraciones de Raquel Tamarit sobre que, a pesar de que la nueva Ley diga lo contrario, no piensa cumplirla en el tema de la financiación que estipula.

Un punto de la nueva Ley, que se mejoró en su trámite parlamentario, fue el de determinar que el 50% del gasto que origina el mantenimiento del Palmeral de Elx sería sufragado por la Conselleria. Hasta ahora ese gasto, en un Patrimonio de la Humanidad, recae casi en exclusiva en nuestro Ayuntamiento. Una situación injusta que ha sido denunciada en multitud de ocasiones. Por fin en 2021 se consiguió incluir dicha necesidad en la nueva Ley. Según diversas estimaciones, el costo anual de dicho mantenimiento puede oscilar entre 2 o 3 millones de euros anualmente, aunque es curioso por otra parte que el Ayuntamiento no sepa oficialmente el costo real. La aportación de Consellería es de 200.000 euros al año desde 2022. Antes eran 50.000 euros y, de 2015 a 2018, 10.000 euros. Una verdadera miseria. Por cierto, esta es la miseria que, con el PP en el Consell, nos llegaba en sus 20 años allí. Mucho reclamar en la oposición, pero cuando mandan sufren una amnesia total.

Que una consellera diga, explícitamente, que no piensa cumplir lo que dice una Ley que ella ha votado es inaudito. Debería tener algún tipo de consecuencias si no se produce una rectificación. Inaugura un modelo muy peligroso de respeto a las leyes. Que un compromiso tan importante para el palmeral se menosprecie así por una consellera, precisamente de Compromís, es lo que faltaba por conocer. Es algo que no debe quedar como anécdota, es un precedente muy delicado y el Ayuntamiento de Elx debe exigir respeto hacia una norma que se creó para proteger el palmeral de la ciudad. No hacerlo es convertirse en cómplice de este desprecio.

El alcalde debe exigirlo a Consellería. Es lo legal. Y cuanto antes, mejor.