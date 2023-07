Con un alcalde tan hiperactivo como está demostrando ser Pablo Ruz, era raro que el tema del regreso de la Dama no apareciera pronto. Tan sólo habían pasado 15 días de su toma de posesión y ya teníamos su primera promesa con respecto al busto ibérico, realizado con motivo de una entrevista con la Agencia EFE la semana pasada.

Con ello el nuevo alcalde cumple el ritual de todos los alcaldes: cada pocos meses es posible que se nos vaya diciendo lo cerca que está la vuelta de la Dama. Desde que estuvo aquí, en 2006 con motivo de la inauguración de la reforma del MAHE, es un tema recurrente.

La cantidad de reuniones, promesas, informes, visitas, comisiones bilaterales, etc. que se han hecho en este tiempo es impresionante. Tan seguros se han mostrado algunos alcaldes con sus promesas que, para muchos, la Dama parece que ya ha estado aquí varias veces estos años.

Lamentablemente la Dama no ha vuelto, ni se sabe si lo hará, y sigue en Madrid, y aquí sólo tenemos los discursos. Y así nos han tenido entretenidos estos años.

Ahora Pablo Ruz, innovador donde los haya en algunos temas, se estrena en esta faceta sobre la Dama. Nos dice que planteará al Gobierno que salga de las elecciones del próximo 23 de julio, no sólo la vuelta temporal de la Dama, sino que ésta lo haga cada cuatro o cinco años, mediante un «calendario de estancias» para que pase aquí unos meses en cada ocasión. Eso sí es jugar fuerte. Nada de peticiones timoratas. Si está para viajar que lo haga ya y cuanto más mejor. Nadie había pedido que viajara tanto.

Y eso que el informe del Museo Arqueológico Nacional, dado a conocer en febrero de 2022, decía que la Dama no estaba para viajar y «que el movimiento podría tener consecuencias catastróficas». Y era para hacer un solo viaje. Ahora, con la propuesta de Dama viajera, o se cambia el informe o la Dama llegará mareada y bastante estropeada.

En estas cosas hay que extremar los cuidados. Si puede venir a Elx que lo haga, pero de forma permanente, no cada 3 o 4 años, que no parece muy realista. Podríamos ser subsede del MAN como tantas veces se nos ha prometido, y convertirnos en un museo de referencia en el tema.

Y es que la Dama es única. No admite comparaciones. Aunque Pablo Ruz haya recurrido a la estancia de unos guerreros de Xi-han en el MARQ para comparar posibles desplazamientos de este tipo de piezas no es lo mejor, a pesar de su loable pretensión. Es cierto que son de terracota y la Dama de piedra caliza, aunque el tipo de enterramiento de ésta y la humedad del entorno le afectó seriamente. Y de este tipo de guerreros, que hay que cuidar de forma extrema (aunque alguna incidencia se ha tenido recientemente en algún museo) se estima que hay unos 8.000, y Dama sólo una y con algunos siglos más de antigüedad. Toda pieza arqueológica de este nivel debe ser valorada, a efectos de traslados, exclusivamente con motivos técnicos de seguridad huyendo de oportunismos y componendas políticas, de las que tanto se ha abusado estos años.

Y, por supuesto, mientras se habla de la Dama no hay que perder de vista el lamentable aspecto de la realidad cultural y patrimonial de Elx en la actualidad. Situaciones como la del MACE, por ejemplo, son vergonzosas y ya que el anterior equipo de gobierno fue incapaz de resolverla, es de esperar que éste lo haga. Y en las Clarisas urgen soluciones, no nuevos discursos. La promesa de Carlos Mazón sobre un museo de la Generalitat allí está pendiente para desarrollar, no para reinterpretar.

Sería de agradecer que, en estos temas de Cultura, como en otros, se lograran apoyos tan masivos como los que ha habido en los temas salariales del nuevo Ayuntamiento, aunque llama la atención que algunas concejalías tan importantes como la que lleva Urbanismo y Hacienda, por ejemplo, no se ejerza con dedicación exclusiva. En este caso hasta debería ser obligatorio para garantizar su mejor eficacia.