PLAYAS DE ELCHE, DE LA DESIDIA DEL AYUNTAMIENTO AL DESPRECIO DE LA GENERALITAT

El anterior alcalde de Elche, Carlos González, dijo: «Tenemos las mejores playas». Y confundió el tiempo del verbo porque debía haber utilizado el pretérito y no el presente, es decir: «Teníamos las mejores playas» o bien «Tuvimos las mejores playas».

Ha sido muy decepcionante y triste contemplar cómo el Ayuntamiento de Elche ha vivido de espaldas a sus playas en los últimos cincuenta años. Permitió o consintió, que «desaparecieran» las dunas del Carabassí hace 50 años. ¿Dónde fueron? También ha asistido como mero espectador a las múltiples regeneraciones de arena y construcción de espigones en toda la Comunidad Valenciana. No ha hecho nada ante el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la playa de Arenales del Sol. Y, por último, ha permitido la desaparición del hotel de la playa de Arenales del Sol.

En la playa del Carabassí teníamos unas dunas inmensas, pero hace aproximadamente 50 años desaparecieron. No sabemos adónde fueron a parar, pero casualmente alguna playa de una población vecina que tenía la arena gris pasó a tenerla dorada.

Por supuesto que si el Ayuntamiento de Elche le pide al Servicio de Costas de la Generalidad Valenciana, o al Ministerio competente, que construya espigones en las playas del municipio la respuesta será negativa. Y para justificarlo le dirán que estos elementos son dañinos para la conservación de las playas por alterar las corrientes marinas. Pero este municipio tendrá el mismo derecho que los demás a conservar sus playas. Si tan dañinos son los espigones, ¿por qué no se derriban los existentes? No solo no se derriban, se rehabilitan e incluso se siguen construyendo otros nuevos.

En la actualidad tenemos unos cuantos en la Comunidad Valenciana: Castellón: Vinaroz, 15; Alcocéber, 1; Torreblanca, 5; Oropesa del Mar, 3; Benicassim, 17; Castellón de la Plana, 3; Almassora, 6; Burriana, 6; Nules, 14; Moncofar, 15; Chilches, 6; Casablanca, 4. Un total de 95 espigones en Castellón. En Valencia: Canet de Berenguer, 1; Puerto de Sagunto, 1; Puzol, 6; El Puig, 12; Massamagrell–Puebla de Farnals, 4; Meliana, 2; Massalfassar, 1; Alboraya, 2; Cullera, 16; Oliva, 3. Total en Valencia, 48 espigones. En Alicante, Denia, 11; Calpe, 2; Altea, 4; Villajoyosa, 1; Campello, 5; Alicante, 14; Santa, Pola 13; Torrevieja, 5; y Torre de la Horadada 1. Total en la provincia de Alicante, 56 espigones. En toda la Comunidad, hay 199 espigones. Y no los destruyen, incluso se van a construir más o regenerar los existentes en: Vinaroz, Moncofar, Denia, El Saler y Garrofera, Borriana, Xilxes, Nules, Casablanca, Tavernes y Cullera.

Regeneración

La regeneración de playas en la Comunidad Valenciana es constante, bien por parte de los Ayuntamientos o de la Generalidad, ahora se realizará una gran regeneración por parte de la Comunidad con arena procedente del fondo del mar, frente a la costa de Cullera, para aportar a treinta playas de la Comunidad. El costo estimado asciende a 1.248.000 euros. Y la cantidad de arena extraída será de 12,4 + 54 = 66,4 millones de metros cúbicos. La mayoría de las playas contempladas en esta actuación son de la provincia de Valencia, como era de esperar, pero también están incluidas las de Denia, la de San Juan de Alicante y Torre de la Horadada en nuestra provincia. Por lo que se ve en Elche no son necesarias porque todavía siguen en pie las edificaciones.

Felicito al Ayuntamiento de Alicante por conseguir la regeneración de la playa de San Juan, sobre todo teniendo en cuenta que el estado de esta playa es infinitamente mejor que las de Elche y que el Ayuntamiento de Alicante ya consiguió que se hiciera una regeneración espectacular en 1991. En el año 1990 la playa de San Juan había desaparecido casi en su totalidad y «entre junio y octubre de 1991, se volcaron 2.176.000 m3 de arena procedentes de Sierra Helada, con lo que se aumentó en 900 metros la longitud de la playa con la aportación de arena al tramo cercano a Cabo de las Huertas, alcanzando en conjunto 6.600 metros de longitud. Se incrementó también la superficie de la playa, con 510.000 m2 nuevos de un total de 640.000m2, quintuplicando la superficie de arena. También se homogeneizó el ancho de la costa dejándola de una amplitud constante de 90m». El entrecomillado corresponde a un artículo de Lázaro López Andrés en la Revista Festa de 1993.

La actitud del Ayuntamiento de Elche ante todo lo expuesto respecto a la construcción de espigones y la regeneración de las playas queda reflejada en los dos párrafos siguientes publicados en TeleElx el día 17 de agosto del 2022: «La pérdida de la arena en la playa del Pinet genera mucha preocupación entre los propietarios de las casas de primera línea, quienes han pedido soluciones y mayor implicación al gobierno local para recuperar esta zona del litoral. El alcalde ha achacado esta situación a los últimos temporales, el cambio climático y la recesión de la costa en la zona. Ante esta situación, el planteamiento de Costas es dejar pasar el tiempo para que se produzca la regeneración natural de esa parte del litoral, un proceso que será lento. Y es que según González no hay posibilidad de llevar a cabo una actuación de recuperación artificial de la zona de litoral debido a la presencia de un muro en las viviendas». Se refiere a Carlos González alcalde de Elche. Y el llamado «muro» son las viviendas de una planta existentes en primera línea. Cuando lo normal sería que la arena procedente del fondo del mar se aportara desde barcos situados al otro lado del «muro».

Mientras se regeneran otras playas las nuestras las va a regenerar «la Naturaleza».

Nuevo deslinde

El 17 de mayo de 1997 se aprobó una orden ministerial por la que se realizaba un nuevo deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Elche, entre Alicante y Santa Pola, pasando todas las edificaciones de la primera línea de Arenales del Sol a ser de dominio público. Estas edificaciones, todas ellas legales, estaban construidas sobre suelo urbano consolidado (según las determinaciones del planeamiento municipal de Elche) y no estaban afectadas por el anterior deslinde de la Zona Marítima Terrestre del mismo tramo de costa, aprobado por Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 19 de abril de 1974.

Este deslinde y otros similares se realizaron en varios puntos de la costa española, pero así como otros ayuntamientos se opusieron y lucharon para modificarlos no tengo noticias de que el de Elche lo hiciera y si lo hizo no consiguió nada. En poblaciones cercanas sí que consiguieron modificarlos. Por ejemplo:

• En Guardamar del Segura el nuevo deslinde afectaba al sector 7, situado detrás de la pinada junto a la desembocadura del río Segura, es un sector de nueva construcción y la mayoría de las manzanas afectadas no estaban consolidadas con edificaciones, y a pesar de eso el Ayuntamiento consiguió que se modificara el deslinde para que las manzanas destinadas a edificaciones no se vieran afectadas.

• En Torrevieja también se realizó un deslinde en la playa de La Mata que casualmente era similar al realizado en Elche y también afectaba a las edificaciones de primera línea de playa pasándolas a Dominio Público. Pero el Ayuntamiento consiguió que se modificara de tal forma que se respetaran todos los edificios existentes, dejando la línea de la zona marítimo-terrestre delante de los edificios como ya estaba amojonada y alejándola del mar en las parcelas sin edificar. Esto mismo se podía haber hecho en Arenales del sol.

El hotel

El hotel de Los Arenales del Sol era el símbolo de esta playa, fue el primer edificio que se construyó y el origen de la actual urbanización. Creo que el Ayuntamiento de Elche tenía que haber luchado para defenderlo por todo lo que significaba y aportaba en lo referente a servicios indispensables para la zona. Si en el transcurso de los 40 años que los vecinos de Arenales tuvieron que soportar la presencia de un edificio abandonado en primera línea de playa, el Ayuntamiento hubiera luchado por conseguir la regeneración de la playa, y lo hubiera conseguido como sí que lo hicieron otros ayuntamientos o bien hubiera modificado el deslinde como se hizo en La Mata, seguramente Costas no habría seguido insistiendo en su derribo.

Sin embargo, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Elche dijo que el hotel había que derribarlo y construirlo en otro sitio.

Creo que con todo lo expuesto queda justificado el título de este escrito.