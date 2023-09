Está feo desaparecer sin avisar, sobre todo por deferencia a los lectores más fieles. Por eso anuncio que después de 14 años ininterrumpidos compareciendo diariamente en las páginas de Opinión, Televisión, y ejerciendo de crítico de cine, tomo un receso obligado para pasar por talleres, según expresión que se ha puesto de moda, y regresar en perfecto estado físico.

No pueden imaginarse lo raro que se me hace escribir esto, y lo duro que se hará no enviar la columna de mañana. La vida de cada cual se basa en pequeños hábitos que la alimentan, y la mía se sustenta en tres o cuatro rutinas que le dan sentido. Una de las más hermosas ha sido la de contar con esta ventana abierta donde expresar, en pocas palabras, mi visión crítica sobre asuntos relacionados casi siempre con Alicante y su cultura. En tono de reproche porque me duele y me importa.

Me gustan las raíces y lo auténtico. Detesto la impostura y la falsedad. Por eso no soporto el teatrillo que se forma en esta ciudad cuando algunos abren la boca. Para representaciones ya están las que se llevan a cabo en el escenario. Para historias, mis películas: qué pena que las de Guerín y Woody Allen se me queden a las puertas. En cuanto pueda volveré con los estrenos, las sugerencias sobre la buena televisión y los tirones de orejas hacia la telebasura. Y a esta plácida esquina de los lunes y los jueves.

Creo que echaré de menos hasta los comentarios anónimos de los habituales que no me han tratado con demasiado cariño. Gracias a todos los que me han respetado, incluso desde la discrepancia. Hasta pronto.