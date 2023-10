Grease. El musical

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

Adaptación y dirección: David Serrano. Producción: SOM Produce

Una de las versiones del icónico musical se vio aquí en 2013. Todos conocen «Grease», la brillantina que se popularizó en 1978. La versión cinematográfica del musical escénico ambientado en 1959. Mirada nostálgica y un homenaje a la época del rocanrol. Travolta y Olivia Newton-John en el papel de la enamorada del rebelde joven.

Quique González y Mia Lardner conforman la pareja en la producción adaptada y dirigida por David Serrano, con motivo del 50 aniversario del estreno en Broadway. Tupés a lo Elvis, chupas de cuero o zapatillas deportivas en un musical dinámico que se acerca más a hoy. Ella no es tan modosa y él no es tan chulesco.

Una de las melodías mejores es «Dejando la escuela de belleza». Frankie Avalon la canta en el filme con el nombre de «Beauty school dropout». Amistad, amor, el reencuentro y los superficiales y atemporales conflictos. Buen ritmo y edulcorante sentimental. Las pegadizas canciones, las chispas coreográficas, música en directo y el concurso de baile en el instituto. Oímos «Greased lightning» o la más célebre, que en inglés se denomina «You’re the one that i want».

En los premios del teatro musical obtuvo recompensa el coreógrafo del montaje, Toni Espinosa. Triunfó Elisa Hipólito, una de las actrices del reparto e hija del actor Carlos Hipólito. El ganador del diseño de luces, al igual que otras veces, fue el alicantino Juanjo Llorens, y el premio especial se lo llevó SOM Produce, responsable del espectáculo que reside hasta el domingo en el Principal de Alicante.

Disfrutan y transmiten buen rollo a los numerosos espectadores de todas las edades, y hay trazos ingenuos con ese toque juvenil que seduce al público. Las sencillas, vistosas y cambiantes escenografías, de Ricardo Sánchez, arropan al entusiasta y amplio equipo. Mia Lardner destaca especialmente con «Estoy enamorada de ti». Y Quique González con «Sandy». Interpretan ambos «Vas a ser para mí», o el efecto contagio de «Si estamos juntos», entre otros temas, y el brillante popurrí del final.