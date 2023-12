“A Josefina Belda Ibáñez, directora del Centro de Información y Prevención del Sida y a todo su equipo del CIPS, por la gran labor que vienen desarrollando, casi cuatro décadas, en la prevención e intervención del VIH/SIDA”

Desde 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que todos los 1 de diciembre fueran el Día Mundial del Sida. Los primeros casos detectados, en 1981, en Estados Unidos, causaron alarma mundial, cinco blancos norteamericanos, gays y... “promiscuos” permitieron enterarse que desde hacía décadas en el África Subsahariana era una pandemia que estaba matando a miles de mujeres, hombres, niñas, niños. La OMS, que su mayor virtud no es la celeridad precisamente, llegó tarde para controlar esta enfermedad y la historia se repite; se conocían casos desde hace cuatro décadas. En el mundo siguen existiendo al mismo tiempo mundos diferentes a pesar de la tan asombrosa globalización.

En España no fue fácil poner en las agendas de las administraciones y de la sociedad este problema. Y los principios fueron caóticos: uno de los mensajes que recibía la población era que las "personas normales no tenían por qué preocuparse". Se aseguraba que el virus tenía un periodo silente; es decir, un portador podía estar sano. A eso hay que agregar que hasta mediados de los noventa no se dispuso de tratamientos eficaces, complejos pero eficaces, de difícil seguimiento y acompañados de efectos secundarios significativos. Hoy en España esta pandemia está olvidada. Alguna campaña de tanto en tanto, alguna charla, pero en el ámbito educativo la educación para la salud y sexual están ausentes, carecen de un espacio concreto con personal especializado. La Educación para la Ciudadanía podría haber sido un instrumento importante, que el Gobierno del PP se apresuró a eliminar.

Conviene recordar este primero de diciembre el papel meritorio de las asociaciones anti-Sida que desde los primeros años ochenta asumieron este desafío, luchando contra la ignorancia, prejuicios, rechazo. Los afectados aun hoy se ven obligados a vivir cotidianamente en la clandestinidad, temiendo que su situación de salud sea conocida.

La salud pública en España está afectada por un "virus" ante el cual no se dispone de vacuna ni tratamiento: la ignorancia, la incultura y la insolidaridad. Repunte de infecciones de transmisión sexual, de hepatitis C, casi dos millones de menores que no se alimentan como corresponde, ... Se está "fabricando" enfermedad.

El VIH/SIDA sigue siendo una pandemia a la que no se le da importancia y en un país que carece por otra parte de una política concreta en el ámbito escolar de educación para la salud y sexual, una educación rigurosa con el correspondiente seguimiento y evaluación. No se educa en la prevención para eliminar los hábitos de riesgo y en la convivencia con los afectados. Las encuestas, todas, indican que la prevención ha disminuido; hay personas que llegan a urgencias que han desarrollado la enfermedad y no conocían de que estaban infectados.