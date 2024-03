"Colombo" en bucle

Un fotograma de la serie Colombo. / INFORMACIÓN

Como cada año, el canal Paramount Network, que podemos ver en abierto a través de la TDT, vuelve a ofrecer íntegros los 69 episodios de la serie Colombo. Lo curioso es que por mucho que se repitan (y salen en antena tanto en la mañana como dos por las tardes) los episodios que se programan a la hora de la merienda no bajan de los 200.000 espectadores. Muchísimos, si tenemos en cuenta que Paramount incide en esta rutina desde hace no menos de una década. El secreto del éxito estriba en que a los espectadores fieles de Colombo no les importa ver más de una vez sus episodios (de entre 80 y 90 minutos de duración). Puedo afirmar por mi experiencia personal que se disfrutan igualmente en posteriores visionados, siempre que hayamos dejado pasar al menos un par de años entre ellos.

Este 2024 la Paramount retomó las emisiones donde las había dejado el año pasado: en la última temporada que se produjo entre 1989 y 1990. Después volvimos al primer episodio de la primera temporada, Homicidio de acuerdo con el libro, cosecha de 1971. Una entrega muy especial porque está dirigida por Steven Spielberg, y para los seriéfilos y teleadictos significa mucho. Los mayores la recordamos emitida dentro del contenedor Misterio los domingos por la noche, que fue como TVE decidió estrenar los casos de MacMillan y esposa, (Rock Hudson y Susan Saint James), Banacek (Georges Peppard), Mc Cloud (Dennis Weaver) y de nuestro apreciado Colombo. Cómo agradeceríamos que regresaran también las del resto de detectives que pudimos disfrutar en aquellas noches dominicales. El paquete completo fue producido por la cadena estadounidense NBC entre 1971 y 1977. Puestos a pedir, también nos gustaría la vuelta de series setenteras policiacas como Kojak y Las calles de San Francisco, siquiera para refrescar el verano.