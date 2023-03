«En el programa «La Ventana» de Carles Francino (Cadena SER) celebrado el pasado día 3 en el Gran Teatro de Elche, nuestro alcalde volvió a reclamar la cesión de la Dama de Elche. Argumentó que es un tema de voluntad política, ya que los informes técnicos son prácticamente similares a los que se realizaron en el año 2006 cuando se realizó la cesión temporal. He de recordar al señor alcalde que en el año 2006 no se lanzaban mascletás arriba del MAHE y junto al Palacio de Altamira, donde iría la Dama. Sabe que desde el año 2012, y a pesar de las advertencias de particulares y asociaciones, las mascletás de las fiestas de agosto se han estado lanzando desde ese lugar. Para cambiar de ubicación, se ha necesitado el informe de un experto que diga que las mascletás, por su gran potencia, afectan a la estructura del edificio. Si yo fuese el ministro de cultura lo primero que me preguntaría es ¿en manos de quién o quiénes voy a dejar tan preciado busto? Por tanto, no vengan ahora las lamentaciones. Ustedes que cuando llegaron al gobierno de Elche en el año 2015 dijeron que era una salvajada lanzar las mascletás desde el MAHE, tal y como lo había instado el Partido Popular, y que lo iban a cambiar inmediatamente, lo siguieron manteniendo. O es que ya no se acuerdan.