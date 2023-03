Somos padres de un/a de los/as afortunados/as niños/as que tuvieron acceso a la Escoleta 7 Enanitos. Digo “afortunados/as” porque durante años el Ayuntamiento de Alicante ha considerado que dos centros infantiles públicos es una oferta adecuada y proporcionada para sus ciudadanos; ponderación que es cuanto menos ridícula. Hoy sentimos la necesidad de dirigirnos al señor Barcala para pedirle que no insulte nuestra inteligencia. Este centro lleva mucho tiempo requiriendo reparaciones periódicas derivadas de una falta premeditada de inversión en el mantenimiento de sus instalaciones, hasta llegar a la situación actual: peligra la seguridad de los menores. Señor alcalde, nos lleva a pensar que su intención es la demolición del centro. ¿Realmente se plantea reconstruirlo? Es claro que el cierre repentino era evitable y su forma de actuar alimenta la sospecha de que su intención real es que desaparezca esta escuela pública que actualmente “mantiene” de forma residual. Somos médicos del sistema público valenciano, pertenecemos por tanto a otro de los sectores más castigados por las políticas de su partido, conocemos bien su manera encubierta de degradar lo público desviando el dinero a manos privadas. Pero también sabemos que, a pesar de su empeño, tanto los hospitales como los centros educativos están llenos de profesionales que gestionan diariamente la miseria y, pese a ello, no pierden la motivación para dar una atención de calidad, disponiendo en muchos casos de contratos indignos. Concretamente, a los profesionales de la Escoleta 7 Enanitos debería mostrarles un respeto mayor. Llevan años gestionando los escasos recursos de los que disponen, atendiendo a una población que requiere un alto nivel de cuidados y, sin embargo, atienden a nuestros/as hijos/as con gran dedicación y entrega. El pasado viernes el centro recibió una llamada a última hora, sin derecho a réplica, informando del cierre inmediato del centro y el traslado, de personal y alumnos/as, a la escoleta Els Xiquets, sumándose al equipo y al alumnado de este otro centro. ¿Considera éste un trato aceptable? Conviene reseñar que la premura obligó a los/as profesores/as a transportar en sus vehículos personales todos los materiales. Señor Barcala, díganos que no tenemos razón, que estamos equivocados, que levantará de nuevo el centro y que concluirá incluso el anunciado proyecto de añadir una tercera escoleta pública. Háblenos de plazos, de soluciones. Deje de poner parches y, sobre todo, no nos engañe.