También dicen que por San Blas, “si no han sembrado, siembre tu ajar”, pero esta solución vegetal, rica en proteína, yodo, fósforo y potasio, tan usada en nuestra gastronomía, no se le ha ocurrido (por disimular) a la empresa de DESTRUCTURAS, DESCIMENTACIONES Y SOCAVONES COSTEROS S.A. “adjudicataria” de la obra del parque de San Blas, entre otras desconstrucciones de nuestra ciudad. Nunca hubiera pensado que un muro dividiría el Barrio alicantino, en San Blas del Este y San Blas del Oeste (da miedo). El vecindario debe de recorrer distancias a pie para comunicarse con el otro lado, que yo no digo que no sea bueno caminar, pero el running es una decisión personal, tampoco existe opción de transporte, pues los accesos están cortados e inservibles. Puede que el vecindario estuviéramos equivocados y que la verdadera remodelación consistía en un parque temático de recreación de materiales de obras, vallas, tubos, hierros, arena, creación de socavones, señales de prohibición, (siempre en postura horizontal, por el viento) y un largo etc, todo ello ya con un grado alto de descomposición y oxidación ajustado al tiempo. Si era así, entonces está terminado y conseguido, les felicito. Pero no gusta, es peligroso, agresivo, incomodo. Señores del Ayuntamiento pasen al siguiente adjudicatario, con carácter de urgencia, porque esta situación es vergonzosa, inaguantable y tomadura en grado máximo de pelo, a los vecinos y usuarios.