Llevamos 93 años desde la implantación de la II República y 85 años desde la abolición de la misma con la imposición de la dictadura franquista. Con la monarquía heredada por el dictador y avalada parlamentariamente desde 1975, es decir, 43 años. Yo me pregunto: qué es lo que hay que hacer o tiene que pasar para que en este bendito y bendecido país se instaure la III República?. Después de la casi catastrófica gestión del emérito, que llegó a España con una mano delante y otra detrás allá en noviembre de 1948, desde Portugal; hoy día y según Forbes, la fortuna del emérito se calcula alrededor de dos mil millones de euros. En el supuesto de que sea así, es evidente que no le ha ido nada mal la gestión de la monarquía en su reinado, es decir a más de cincuenta millones de euros anuales de media y gastos pagados, además de todo lo que se dice de dicho monarca referente a sus amoríos y otras aventuras sabidas y aireadas por este Borbón haciendo honor a su dinastía.

Una cosa tengo clara, sin el apoyo de una derecha liberal jamás habrá república en España. Me da igual que no la llamen república, lo único que quiero y deseo es que, se llame como se llame, sea elegido por el pueblo y que su duración no esté vinculado por su linaje o cuna sino por las urnas. Leamos o visualicemos nuestra Historia, concretamente a la casa de Borbón en España desde el año 1700 con las guerras de Sucesión y carlistas por el poder, con tres restauraciones de la monarquía y las huidas y venidas de los monarcas; atengámonos a su historia, ella no miente y aprendamos para no tener más tropiezos. No quisiera irme de este país y este mundo sin que mi ilusión no sea una utopía y se convierta en una realidad. Seguro que ganaríamos todos. ¿Tan difícil es?