El último día 1 de noviembre, como trabajadora en el sector comercial y en atención al cliente de unos grandes almacenes, me tocó trabajar. Todos recordamos el día de Todos los Santos, como un día festivo nacional, un día para aprovechar con la familia, un día para ir a visitar a los difuntos o un día de descanso para estar en casa y disfrutar de una castañada. Sin embargo, a estas alturas muchos sectores, y sobre todo el comercio, no cumplen ya con los días festivos concertados como tradición a lo largo de la historia. Sabemos que los negocios tienen que salir adelante y que quieren obtener el máximo beneficio posible. Pero se ha comprobado que en los días festivos, los comercios tampoco consiguen una gran cobertura de clientes. Entonces, ¿deberíamos de plantearnos por qué sucede? ¿Por qué no respetamos los días de descanso? Una cuestión inexplicable, que pone en duda el bienestar del trabajador.