Me dirijo a través de este medio para alzar la voz respecto a las repetidas negligencias e irresponsabilidad de los usuarios de patinetes y bicicletas. Vivo en playa de San Juan, más concretamente en Av. Oviedo donde a escasos metros tenemos un instituto al cual acuden decenas de jóvenes en patinetes y bicicletas. Al salir del portal de mi vivienda debo hacerlo con un "periscopio", porque como se me ocurra salir con plena confianza corro el grave riesgo de ser arrollado por alguno de los usuarios habituales de estos vehículos que con total impunidad circulan a toda velocidad por las aceras, sin ser conscientes del peligro que conlleva tanto para los peatones como para ellos mismos. Recientemente arrollaron a mi suegra, tirándola al suelo y abandonando la zona sin atenderla, sufriendo ésta varios traumatismos y tardando varios días en recuperarse. A mi mujer también la golpearon aunque ésta pudo mantenerse erguida no sin tener que discutir con el audaz patinador. Yo de momento me he librado y alzo la voz desde aquí hacia el Gobierno Local y su Policía para que, por favor, actúen en consecuencia educando, concienciando o haciendo campañas de sanciones antes de que ocurran males mayores. Gracias.