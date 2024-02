Con sentido dolor y suma tristeza, en medio de este cielo sin límites en nuestro Alicante, aire puro y cristalino, he tropezado con la nefasta noticia del fallecimiento de un paisano mío al que siempre he tenido profundo predicamento. Miguel Valor Peidró ha fallecido a la edad de 79 años y, para compensar mi amargura, pues he sentido su pérdida, quiero recordarle una vez más, pues a él le debo la publicación de algunos de mis libros sobre la historia de nuestros colegios públicos en la ciudad. El señor Valor desde su cargo de concejal o de diputado en Cultura, siempre fue bueno conmigo cada vez que finalizaba un nuevo libro y acudía a él demandando alguna ayuda para poder publicarlo, y nunca me falló pese a que yo soy socialista y él era del PP.

Alicante da el último adiós a Miguel Valor El exalcalde de Alicante, siempre dentro de su serena afabilidad, cada vez que me disculpaba con él por pedirle ayuda económica para mis libros, me solía decir: Moisés, si no puedo ayudar a quienes trabajan e investigan mucho para rescatar del olvido nuestras cosas de la ciudad, de qué sirvo. Era un hombre sencillo, festero y campechano y, recuerdo también que me dijo: es mejor políticamente poner en tu biografía que eres alicantino de Alcoy, frase esta que todavía sigo colocando en todos mis libros. Una vez me contó que su padre era comunista, y él como persona conservadora, siempre gozó de mi mayor simpatía, pues además de ser una persona buena, gozaba del predicamento y estima de cuantos le conocían, fuesen de la ideología que fuesen. Gracias don Miguel, por su calidad de persona y sosegada simplicidad. Esta ciudad le debe mucho, sin reproches ni silencios agrios. Usted supo confraternizar con toda clase de ideas, y fue un político grande y callado. Un alicantino de Alcoy. Descanse en paz.