 Los obscenos quieren guerra

Europa se prepara para la guerra, se dice. Pues dado el resultado de las guerras desde la segunda y siguientes ya sabemos quién se lo lleva todo. La destrucción de Europa ya sabemos a quién beneficia. El pueblo europeo debe despertar de su letargo y manifestarse con el "no a la guerra". Todas las guerras tienen el mismo objetivo: robar (literal) los recursos naturales de los países donde las guerras se producen y ya se sabe los beneficiados (USA). Quieren destruir Rusia porque si extensión y sus recursos naturales son inmensos. La guerra tiene dos caras: primero el gasto en armas y después la reconstrucción, así que negocio doble. Si esto no fuera así para qué la ampliación de La OTAN hasta los arrabales de Moscú y la promesa rota de la no ampliación hecha a Gorbachov. Y al juego macabro se han sumado los civilizados estados escandinavos.

Cuando Kruchev intentó llevar misiles a Cuba, Kennedy, con buen criterio, no lo consintió, y estuvo bien. Sin embargo la oposición de Putin no se considera recíproca. Error. El pueblo europeo debe darse cuenta que se puede llegar en Europa, después de 80 años, a una situación similar a Ucrania, Gaza, Irak, Libia,o Siria. Países enteros destruidos para satisfacer la codicia, la avaricia y el ansia de dominio de un pequeño grupo de gente, que no le importaría sacrificar a varios miles de millones de seres humanos con tal de mantener su poder y privilegios. Pueblo europeo, no hacer caso a los medios (TV, radio) defienden los intereses de los que quieren la guerra para enriquecerse. Despierta Europa: "Guerra, nunca más". Y más cosas.