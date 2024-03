Recuerdo que hace años, en mis tiempos de juventud, llevar un poco de escote, o tener algo de transparencia en la ropa (sin pasarse, tampoco), te daba un toque ‘’sexy’’ .

Quizás al cabo de los años me he quedado anticuada respecto a la moda, aunque reconozco que no tengo ni idea sobre ella (todo hay que reconocerlo).

Me ha sorprendido ver a lo largo de estos días, a través de los medios, redes sociales e internet, que la preocupante moda de ‘’vestirse desnuda’’, enseñando prácticamente todo (y sin prácticamente), acaba de empezar.

Quizás las famosas, influencers o celebridades, se sienten bien con ello, aquí cada una hace lo que quiere, evidentemente, que son mayores de edad. Podrían, sin embargo, recordar que son el modelo para muchas chicas con una franja de edad muy variada, teniendo un importante rol sobre cada una de ellas.

Bajo mi humilde opinión, repito que no soy ninguna entendida, hay que mantener unos mínimos de coherencia, y de telas en las prendas de vestir, también.