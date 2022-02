El Consell no ve una amenaza al modelo de financiación que Feijóo alcance la presidencia del PP

El Consell no considera una amenaza para el cambio de modelo de financiación que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, una de las principales voces de las regiones que integran el bloque de la llamada España vaciada, saliera elegido como nuevo líder del PP. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, considera que Feijóo, en el caso de que finalmente sea quien presida el PP tras el congreso que tratará de cerrar la crisis de los populares, tendrá que mirar "por el conjunto del Estado" y no por una parte. Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras el pleno del Consell. Además, Oltra ha admitido que hay "intereses contrapuestos" entre comunidades autónomas, pero que es la administración general del Estado "la que tiene que mover la vertical y no repartir miserias horizontalmente".

"El Estado tiene que mover la vertical y no repartir miserias horizontalmente" Mónica Oltra - Vicepresidenta del Consell De hecho, ha remarcado que no están "preocupados" por el ascenso de Feijóo porque hay muchos territorios que están llamados a pactar y a consensuar un nuevo sistema, entre los que ha citado a la Región de Murcia, a Andalucía, ambas gobernadas por los populares, y a la Comunidad Valenciana, "y cada uno defenderá los criterios en función de sus realidades en llegar a un punto en común", ha añadido la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Lo que más le preocupa al Consell, según ha mantenido su vicepresidenta, no es "lo que vaya o deje de hacer Feijóo", sino lo que van a hacer los diputados valencianos en el Congreso de los Diputados, "esas personas tienen que defender los intereses de la Comunidad Valenciana", ha agregado. Mazón se apoya en las provinciales para tratar de proyectar unidad en el PPCV frente a la crisis del partido En la Comunidad Valenciana hay un frente común que apoya el cambio de modelo de financiación en el que van de la mano el Consell, la patronal, sindicatos y los partidos del Botànic junto a PP y Cs, que avalan las alegaciones elaboradas por los expertos a la propuesta del Ministerio de Hacienda. Así, el líder del PPCV, Carlos Mazón, mantiene el criterio que apoya también Ximo Puig, el de la población ajustada. El debate abierto en torno a la financiación de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas mantiene dos importantes frentes, entre la llamada España vaciada y la que se basa en el criterio de la población ajustada, grupo en el que está la Comunidad Valenciana. De hecho, el Ministerio de Hacienda, en el esqueleto del cambio de modelo que presentó la ministra María Jesús Montero, defiende que la estructura que ha de tener el nuevo modelo ha de ser bajo esa premisa de la población ajustada. Sobre la propuesta de la población ajustada, un reciente informe del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, concluía que las comunidades más beneficiadas respecto al modelo actual serán Extremadura y Aragón, y las más perjudicadas Canarias y Galicia, precisamente la que gobierna Feijóo. Según los cálculos de Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría "muy apreciablemente" las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%). Además de estas dos comunidades, las otras regiones que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían Comunidad Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%). En cambio, con el nuevo cálculo propuesto por Hacienda, junto con Extremadura y Aragón, las demás regiones que obtienen un aumento de sus necesidades de gasto son La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%). No obstante, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, arrojó hace unos días un jarro de agua fría sobre las pretensiones de la Comunidad Valenciana y otras autonomías para una pronta reforma de la financiación autonómica escudándose en la falta de acuerdo entre las comunidades. Durante un encuentro con la patronal y sindicatos valencianos en presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la también ministra portavoz del Gobierno esquivó cualquier compromiso y retrasa sine die el debate para el cambio de modelo. El Ejecutivo retrasa la reforma de la financiación autonómica Alberto Núñez Feijóo, al que los barones del PP apoyan como próximo líder nacional tras la claudicación de Pablo Casado que se hará efectiva en el congreso previsto el 2 y 3 de abril, no ha confirmado aún su candidatura a la presidencia del partido. Sin embargo, como presidente de la Xunta de Galicia se ha referido en los últimos días, precisamente, al cambio de modelo de financiación, reclamando transparencia al Ministerio de Hacienda y que evite caer en los favoritismos hacia unos territorios frentes a otros. Feijóo apuesta porque tenga más peso en el nuevo modelo la dispersión y se base en criterios de despoblación. La propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la población ajustada determina el reparto del 75 % de los fondos. La propuesta de financiación autonómica realizada por el Ministerio que dirige Montero no parece contentar a nadie. Comunidades de distinto signo y con realidades diferentes han presentado alegaciones al documento. Todas ellas quieren que se garanticen los recursos para sufragar las competencias.