Cs abre expediente a sus concejales díscolos en Orihuela para su expulsión: "Se han saltado todas las líneas rojas"

La dirección nacional de Ciudadanos ha abierto un expediente informativo a los cinco concejales de su formación en Orihuela tras firmar este miércoles una moción de censura con el PSOE y con Cambiemos-Unidas Podemos para arrebatar la alcaldía al popular Emilio Bascuñana, con quien formaban equipo de gobierno tras un pacto suscrito al inicio del mandato. Así lo ha confirmado a INFORMACIÓN el coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez, quien señala que los ediles de su formación en la capital de la Vega Baja "se han saltado todas las líneas rojas". Gutiérrez insiste en que la formación naranja no permitirá que en su nombre los concejales formen gobierno con los socialistas tras pactar con "populistas", en referencia a Unidas Podemos, una de las líneas rojas que tiene su partido. Además, los ediles díscolos oriolanos han firmado la moción de censura sin permiso de las direcciones nacional, autonómica y provincial que, expresamente, les habían trasladado que no estaban autorizados para rubricarla. El expediente podría acarrear la expulsión de José Aix, Luisa Boné, Mar Ezcurra, Ángel Noguera y Antonio Sánchez de Cs, que es la intención de la formación que preside Inés Arrimadas, tras el movimiento hecho por sus concejales en Orihuela. No obstante, escucharán las explicaciones de sus concejales antes de tomar la decisión.

Desde Cs manifiestan que sólo una marcha atrás de sus ediles podría parar el proceso ya que la formación no quiere que el 25 de abril, día en el que está notificado ya el pleno para la votación de la moción de censura presentada ayer para hacer alcaldesa a la socialista Carolina Gracia, estos cinco concejales voten como miembros de Cs, sino que pasen a los no adscritos. "En ningún caso vamos a permitir que nadie del partido, ni en Orihuela, ni en ningún otro sitio, se salte las líneas rojas, entre ellas pactar con populistas o nacionalistas", ha explicado Gutiérrez, quien recuerda que en casos similares "todos sabemos cómo ha acabado", en referencia a la expulsión. Además, ha censurado que los concejales oriolanos de la formación naranja "puedan formar gobierno con Unidas Podemos". No obstante, Cambiemos-Unidas Podemos, pese a firmar la moción de censura, ha anunciado que sus tres ediles no entrarán en el equipo de gobierno y sólo apoyarían las propuestas en el pleno para que pudieran salir adelante, así como hacer cumplir los compromisos rubricados en el pacto. La moción de censura se prevé que se haga efectiva con la mayoría simple, ya que son 14 (6 PSOE, 5 Cs y 3 Cambiemos-Up) de los 25 concejales que tiene la corporación municipal los que avalan la moción de censura. Quedarían en la oposición los nueve concejales del PP, que en estos momentos son los únicos que gobiernan en la localidad tras expulsar Bascuñana a los de la formación naranja y asumir sus competencias, y los dos de Vox.

La actividad es frenética en las sedes de los distintos partidos desde que este miércoles se conociera a primera hora de la mañana la firma de la moción de censura. En estas horas se han tratado todos los escenarios posibles. Entre ellos, el Pacto Antitransfuguismo por si pudiera impedir que la socialista Carolina Gracia cogiera el bastón de mando con el apoyo de ediles tránsfugas, en el caso de que se hiciera efectiva la expulsión de Cs de sus, hasta ahora, ediles. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este medio, lo único que impediría el Pacto Antitransfuguismo es que el portavoz de Cs en la localidad oriolana, José Aix, fuera alcalde o que el resto de ediles naranja asumieran competencias que no tenían. Es decir, que no se puede aludir a esa norma si la moción de censura se presenta en tiempo y forma, como se ha hecho, registrada a través del Prop, y si los concejales "tránsfugas" asumen áreas que no tenían. En este caso, todos ellos seguirían como hasta ayer. Aix como vicealcalde y los otros cuatro con las áreas que hasta ahora venían dirigiendo, algunas de las más importantes de un ayuntamiento como Urbanismo, Infraestructuras, Educación, Recursos Humanos, Cultura, Seguridad Ciudadana o Playas.

En todo caso, y tal y como ha podido saber este medio de varias fuentes, la moción de censura se venía gestando desde hace unas semanas dada la mala relación entre Cs y el PP, especialmente entre Bascuñana y Aix, y que se había enturbiado con lo que desde la formación naranja consideraban que era una invasión en su competencias por parte del regidor oriolano. De esta forma, los concejales de Cs tenían la autorización de la dirección de su partido para salirse del equipo de gobierno, pero no para firmar una moción de censura si en la misma estaba la rúbrica de Unidas Podemos, lo que es necesario para que saliera adelante. Así, a Aix se le había trasladado esas órdenes que, no obstante, decidió obviar y mantener los contactos para expulsar a Emilio Bascuñana de la Alcaldía.