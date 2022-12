Compromís abrirá en poco menos de cuatro semanas su proceso de primarias con la vista puesta en las elecciones autonómicas que, salvo giro de guion, se deben celebrar en el mes de mayo. Por eso mismo, a la formación no le queda otra que ir resolviendo interrogantes sin prisa, pero sin pausa. Más después de que 2022 haya pasado a la historia de la coalición como el peor año de su historia, especialmente tras la imputación y posterior dimisión de la que hasta hace solo unos meses era su todopoderosa líder, Mónica Oltra. Así las cosas, si el lunes era la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, la que daba un paso al frente, renunciaba públicamente a plantar batalla frente a Joan Baldoví para luchar por ser la candidata de los valencianistas a la Presidencia de la Generalitat y era respaldada por los pesos pesados de Compromís para encabezar la candidatura a las Cortes en la provincia de Alicante, este martes llegó el turno del conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent. No irá al proceso de primarias que permitirá confeccionar las listas de los valencianistas al Parlamento autonómico, aunque eso no significa que se retire de la primera línea política.

A lo largo de las últimas semanas se había especulado mucho sobre su presencia en la candidatura para las elecciones del próximo año. De hecho, prácticamente desde que comenzó esta legislatura se hicieron no pocas conjeturas en torno a la posibilidad de que Climent renunciara a su acta como diputado en las Cortes para dejar paso a otras personas de su formación. Sin embargo, ahora el murero directamente ha optado por autodescartarse para las primarias, dejando, de este modo, vía libre a los otros dos compañeros de Més -antiguo Bloc- que ya habían venido expresando en los últimos tiempos sus aspiraciones de tratar de luchar por conseguir un escaño en la Cámara valenciana: el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, y el portavoz municipal de los valencianistas en Alicante, Natxo Bellido. La cúpula de Compromís cierra filas con Aitana Mas para encabezar la lista en Alicante y neutraliza a Fullana El exalcalde de Muro ya se había presentado a las primarias en los años 2015 y 2019, y, aunque la lista fue encabezada por Mireia Mollà primero y por Aitana Mas después, siempre fue el aspirante que recibió más votos por la cuota del antiguo Bloc. En estos momentos, no obstante, considera que ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar que sean caras nuevas las que intenten hacerse un hueco en la provincia. Eso, en cualquier caso, no significa su retirada de la primera línea política. Todo lo contrario. El propio Rafa Climent incide en que siempre estará a disposición de Compromís y que, por tanto, si hay tercer Botànic y la coalición considera que puede ser útil, estará a disposición del proyecto, pero subraya que ha llegado el momento de que haya una renovación en las listas para las Cortes Valencianas. Rafa Climent: «Las empresas deben subir mucho más los salarios» La decisión de Rafa Climent se produce sólo un día después de que la cúpula de Compromís -tanto de la pata de Iniciativa como de la de Més- escenificara en la ciudad de Alicante el respaldo sin fisuras a Aitana Mas para que lidere la candidatura provincial para las autonómicas, cerrando así el paso a Fullana, que, a principios de octubre, anunció, pillando con el pie cambiado a sus compañeros y compañeras de formación, que aspiraba a ser el cabeza de lista. Las primarias en Compromís: una vicepresidenta y tres aspirantes de Més Una vez despejada la incógnita de quién será la número uno si no se presenta un candidato alternativo por sorpresa y a última hora, la pugna se podía trasladar a los siguientes puestos de la lista. Ahora bien, la autorretirada de Climent allana bastante el camino a los valencianistas en Alicante a la hora de confeccionar las listas. Sobre todo porque el reglamento de primarias lo que determina es que se debe respetar la paridad en los dos primeros puestos y en el resto se debe cumplir el equilibrio legal, que implica tres a dos en tramos de cinco, permitiéndose, en este sentido, el nombre de dos personas seguidas del mismo sexo, aunque no más. Además, y por lo que respecta al reparto de cuotas entre los partidos que integran la coalición, no puede haber más de dos miembros correlativos de la misma organización a partir del número 4 de la lista, pensando en este caso en Els Verds. A efectos prácticos, eso significa que si Aitana Mas -Iniciativa- va en el número uno, Bellido y Fullana se podrían repartir el puesto dos y tres sin mayor problema, aunque ambos sean hombres y de Més. Otra cosa es que haya sorpresas de última hora.