El cruce de denuncias entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) sigue en un grado máximo y la batalla ha vuelto a llegar hasta el Sindic de Greuges. La vicepresidencia que dirige Aitana Mas ha comunicado que no atenderá dos investigaciones del órgano estatutario por considerar que vulneraría los propios estatutos del Síndic, pues se trata de un tema que está denunciado por la asociación en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que, por lo tanto, es incompatible con la acción del defensor del pueblo autonómico. De esta manera, la Conselleria de Políticas Inclusivas afea a la sindicatura que admita a trámite dos quejas.

La negativa, además, expone que el escrito de la patronal Aerte, a pesar de ser extenso, solo recoge «una queja en potencia, dando por hechas consecuencias negativas que, no solo no se han producido en el presente sino que resulta temerario aventurar que se producirán en el futuro, presentadas por un lobby empresarial que se arroga hablar en nombre de personas a las cuales no representa».

El origen está en el Decreto 102/2022, de 5 de agosto, del Consell que modificaba uno anterior de 2017 sobre el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. De acuerdo con la respuesta de la Conselleria al Síndic de Greuges, la asociación indica en su queja un posible perjuicio para «potenciales usuarios de las viviendas tuteladas de atención a la salud mental», aunque en el escrito no presenta ni datos ni casos.

Argumentario

Junto a este motivo, el área de Políticas Inclusivas recuerda que la Generalitat ya ganó la demanda presentada por Aerte respecto al decreto de 2017 y que, en la actualidad, el proceso por el de 2022 está en vías de resolución, cuestión que se ha dado a conocer en medios y por la propia asociación.

Los anteriores puntos son causas de inadmisión, según la ley, y es la razón de peso, aunque también apunta a que las quejas presentadas esconden una doble intencionalidad de Aerte, porque el contencioso presentado ante el TSJ incluye una «petición de medidas cautelarísimas y suspensión parcial de la ejecutividad del decreto impugnado, coincidentes con el objeto de la queja que el Síndic de Greuges ha decidido aceptar a trámite».

La omisión de este punto por parte del grupo de interés y el hecho de que se pase por alto en el organismo no ha sentado bien y así lo pone de manifiesto la Conselleria.

Con la contestación, el departamento que preside la alicantina Aitana Mas espera cerrar uno de los frentes abiertos que mantiene con la organización empresarial que agrupa a cerca de 200 centros socio sanitarios que se encuentran divididos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana.