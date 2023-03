La crisis abierta en la Diputación de Alicante tras la salida de Ciudadanos de la vicepresidenta Julia Parra, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, para pasar al grupo de no adscritos se ha cobrado su primera víctima. El presidente de la institución provincial, el popular Carlos Mazón, ha decidido el cese de uno de los ocho asesores de los liberales, David Ivars, coordinador del área de Infraestructuras. La oposición, formada por el PSPV-PSOE y Compromís, no obstante, exige al mandatario la destitución de los otros siete asesores y amenaza con acudir a los tribunales si no da este paso.

La mañana del viernes fue muy agitada en el Palacio Provincial, con comparecencias de los portavoces de la oposición, Toni Francés y Gerard Fullana, y de la vicepresidenta segunda, Ana Serna, que abordó la situación en el equipo de gobierno acompañada por sus compañeros del PP Alejandro Morant, Juan de Dios Navarro y Javier Sendra. Los representantes del PSPV y Compromís anunciaron que han registrado la petición de un pleno extraordinario, que se tendrá que celebrar en un plazo de quince días, para reclamar los ceses de Parra, Gutiérrez y los asesores con los que cuenta Cs y que, de esta forma, se ponga fin a un gobierno que consideran que es «ilegítimo». La cúpula nacional de los liberales también se volvió a pronunciar sobre lo que está ocurriendo en Alicante. Lo hizo a través de su secretario general, Adrián Vázquez, que le recordó a Mazón que «gobernar con tránsfugas es corrupción», y se mantuvo firme en el ultimátum para echarlos de aquí al lunes. Así está marcando la actual crisis la salida de Sepulcre en el año 2016 El candidato a la Alcaldía en Alicante de Cs, Adrián Santos Pérez, también analizó la situación que se está viviendo en la Diputación. El alcaldable, no obstante, aboga por dar por amortizadas las salidas de Parra y Gutiérrez, «pasar página» y centrarse en la gestión y la campaña electoral para aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía. «En una cafetería nadie habla de la situación de los dos diputados. La población tiene cosas más importantes por las que preocuparse», sostiene Pérez, que defiende igualmente que nunca ha considerado «la política como una agencia de colocación y es mejor que los que así lo hacen salgan de Cs». Competencias Desde el equipo de gobierno, por su parte, se reiteró que se va a mantener a Parra y Gutiérrez en sus competencias. De hecho, en la agenda de Mazón se ha anunciado una comparecencia conjunta con la vicepresidenta el próximo lunes, relacionada con la exposición de los Guerreros de Xian. El PP también acusó al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de estar utilizando a Cs para «desestabilizar» el funcionamiento de la Diputación y, por otra parte, aireó la situación que se está viviendo actualmente en el Ayuntamiento de Crevillent, donde l’Esquerra ha expulsado al concejal Josep Candela, que sigue manteniendo sus competencias de gobierno. «Todo el mundo sabe que tiene un pacto con Compromís para las próximas elecciones», manifestó Serna, antes de lanzarle un mensaje a la vicepresidenta de la Generalitat, la crevillentina Aitana Mas: « ¿Qué tiene que decir la portavoz del Consell de lo que se está cocinando en su propia casa?».+ Los primeros en comparecen fueron Francés y Fullana, que anunciaron que emprenderán acciones legales contra el presidente Mazón si no cesa a los asesores de los «diputados tránsfugas», al considerar que se estaría produciendo una situación de malversación y prevaricación de fondos públicas. «Si no se produce el cese de los asesores, que cuestan 400.000 euros al año a la Diputación, vamos a iniciar acciones legales contra Mazón como responsable. De acuerdo con el reglamento, no pueden tener ni un asesor los diputados tránsfugas», apuntó el portavoz socialista. La oposición pide un pleno para que Parra y Gutiérrez dejen sus actas en la Diputación El también alcalde de Alcoy recurrió al reglamento orgánico de la institución provincial, aprobado en el mandato que está apurando sus últimas semanas, para señalar que es «muy claro en su articulado cuando habla de tránsfugas» y que «dice que no pueden tener salario ni asesores». Por último, reiteró que «son asesores ilegales que se deben cesar de forma inmediata y no se puede pagar a los tránsfugas y comprar voluntades con dinero de la Diputación», lo cual definió como «irresponsable y deshonesto». El discurso pronunciado por Fullana siguió la tónica del de Francés. El portavoz de Compromís añadió que «Mazón debe demostrar si está del lado de la democracia valenciana o de un chiringuito que se sostiene con unas personas que han mentido a sus votantes. Este gobierno tránsfuga e ilegítimo debe reaccionar y volver a ser un gobierno democrático». Del mismo modo, señaló que la petición de un pleno extraordinario permitirá que el presidente ofrezca «explicaciones» y se «evidencia en una votación a mano alzada», después de unos días en los que «solo se le ha visto en las Fallas y en las Magdalenas». Una hora después de que comenzara la comparecencia de Francés y Fullana llegó el turno del equipo de gobierno, encabezado por la vicepresidenta segunda, Ana Serna, que afirmó que los técnicos de la Diputación están trabajando para «regularizar conforme a la ley y al reglamento» de la institución la situación de los asesores de Cs, entre los que no se puede incluir ya a Ivars. Tras ser preguntada por las declaraciones que habían hecho los portavoces de la oposición, afirmó que el equipo de gobierno, del que forman parte Parra y Gutiérrez, va a seguir «unido y cohesionado» hasta el final del mandato. La Diputación acusa a Puig de “utilizar” a Ciudadanos para “desestabilizar” a la institución Técnicos «Los técnicos de los departamentos de Personal, Secretaría e Intervención han iniciado los trabajos para regularizar conforme a la ley y al reglamento de esta casa, y no conforme a los deseos de la oposición, todo lo que atañe a los diputados y a los asesores que están adscritos a sus áreas», recalcó Serna al respecto. Sin estar presente en el Palacio Provincial, al encontrase en las Fallas, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, Mazón volvió a analizar la situación de la Diputación. Lo hizo en una línea muy similar a la mostrada por Serna, al defender que el equipo de gobierno está «unido y sólido» y que no acostumbra a dar «los espectáculos que ofrece el sanchismo valenciano todos los días». Según el presidente de la institución, se está actuando «desde el más estricto cumplimiento a la legalidad», con políticas «de centro y liberales» y, a diferencia de otros ámbitos políticos, sin ir «corriendo al sanchismo de nuevo cuño, desde donde se apunta con el dedo» al PP. «Estamos cumpliendo de forma estricta y escrupulosa el reglamento de la Diputación y de las normas del sentido común», repitió el líder autonómico de los populares frente a las acusaciones de gobernar con los dos diputados que está semana han dejado Cs para pasar al grupo de los no adscritos. En último termino volvió a referirse a lo que denomina como «sanchismo valenciano», al que acusó de que «le molesta que en la provincia haya un gobierno de centro y liberal que defiende el agua y rechace la tasa turística».